Den russiske oligarken Dmitrij Zelenov død i trapp etter middag med venner

Den 50 år gamle russiske forretningsmannen er den siste i rekken av styrtrike russere som dør brått. Omstendighetene rundt dødsfallet anses å være mystiske.

Den russiske eiendomsmagnaten Dmitrij Zelenov (50) skal ha pådratt seg kritiske hodeskader etter å falt i en trapp på den franske rivieraen, skriver Daily Mail.

Zelenov var på besøk hos noen venner i den franske kystbyen Antibes da ulykken skjedde 9. desember etter en vennemiddag.

Dødsfallet er først nå blitt offentlig kjent.

Skal ha falt over rekkverk i trapp



Baza, en uavhengig russisk nyhetskanal på Telegram, skriver at Zelenov skal ha falt over et rekkverk og slått hodet.

Ifølge NDTV skal han plutselig ha følt seg uvel før han falt ned en trapp og skadet seg fatalt. Han skal ha blitt sendt til Hospital Pasteur i Nice, men livet sto ikke til å redde.

Det akutte dødsfallet føyer seg inn i rekken av mystiske dødsfall blant styrtrike innflytelsesrike russiske bedriftslederen som dør under mystiske omstendigheter. Et tosifret antall oligarker har i løpet av de siste månedene forulykket på dramatisk vis.

God for 1,4 milliarder dollar



Ifølge Daily Beast eide 50-åringen selskapet som bygde det 61-etasjer høye Triumph Palace Tower i Moskva, et av de høyeste boligbyggene i Europa.

Før selskapet falt under kontroll av Russlands statseide bank VTB, ble Zelenovs nettoformue estimert til 1,4 milliarder dollar, og ga Zelenov en plass på Forbes-listen over russiske milliardærer.

Omstendighetene rundt flere av dødsfallene er blitt beskrevet som mistenkelige med klare antydninger om at de kan ha vært regissert og gjennomført av noen som ønsker oligarkenes død.

Enorme formuer og stor innflytelse



Russlands rikeste personer er ikke bare i besittelse av enorme formuer, men de har også store nettverk og sterk innflytelse i mange kretser.

I november døde en annen mektig russiske forretningsmann, tidligere leder av Moskva luftfartsinstitutt, Anatolij Gerasjtsjenko. Også han døde etter å falt i trapper. Hendelsen ble omtalt som en ulykke.

Foruten Zelenov og Gerashchenko er blant andre disse oligarkene døde: Ivan Petsjorin, Igor Nosov, Ravil Maganov, Alexandr Tyulakov, Leonid Sjulman og Alexandr Subbotin.

