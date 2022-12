Sverige får ikke utlevere Erdogan-kritisk journalist

NTB

Sveriges høyesterett tillater ikke at den tyrkiske journalisten Bülent Kenes blir utlevert til Tyrkia.

Kenes er en av flere Tyrkia har bedt om å få utlevert for å godkjenne Sveriges Nato-søknad.

Høyesterett skriver i en pressemelding at kravet om dobbel straffbarhet, at den mistenkte forbrytelsen er forbudt i begge land, ikke er oppfylt.

– Det er dessuten snakk om politiske lovbrudd. Det er en risiko for forfølgelse basert på denne personens politiske oppfatning. Utlevering kan altså ikke skje, sier høyesterettsdommer Petter Asp.

Dømt for Erdogan-kritikk

Ifølge høyesterett er Tyrkias utleveringskrav basert på mistanke om at Kenes deltok i kuppforsøket i 2016 samt at han er mistenkt for å ha vært med i den såkalte Gülen-bevegelsen.

Kenes flyktet til Sverige i 2016 etter kuppforsøket mot president Recep Tayyip Erdogan. Han har vært sjefredaktør for den engelskspråklige avisa Today's Zaman, som ble stengt etter kuppforsøket.

For sju år siden ble han også dømt for å ha forulempet Erdogan på Twitter. Han har fått politisk asyl i Sverige og søkt permanent oppholdstillatelse. Høyesterett påpeker nettopp det at Kenes har fått asyl i Sverige på grunn av sitt beskyttelsesbehov.

Ble kalt terrorist

Kravet om å få Kenes utlevert ble tatt opp da Erdogan tok imot statsminister Ulf Kristersson i Ankara i november for å diskutere Nato-søknaden til Sverige.

– Det er ytterst viktig at Sverige utleverer denne terroristen, sa Erdogan.

Flere organisasjoner reagerte sterkt på kravet.

– Ikke under noen som helst omstendigheter kan Sverige oppfylle Tyrkias krav om å deportere den tyrkiske eksiljournalisten Bülent Kenes og fortsette å kalle seg et demokratisk land som styres av rettsstatens prinsipper, skrev Committee to Protect Journalists (CPJ) i en uttalelse.

Sveriges Nato-søknad er fortsatt ikke endelig godkjent. Tyrkia er ett av landene som ikke har sagt ja ennå. Sverige kan ikke bli Nato-medlem før alle landene som er med i alliansen sier ja.