Is skaper store problemer for tyske tog og fly

NTB

Mer enn 170 flyginger er kansellert på Europas nest største flyplass mandag. Det er svært glatt på bakken i Frankfurt. Også på jernbanen er det problemer.

176 av de rundt 1100 avgangene og ankomstene mandag er kansellert.

Det ventes at problemene kan bli verre. Flyplassens nordvestlige rullebane er stengt på morgenen.

Flyplassens nettside viser at en rekke avganger og ankomster er kansellert. Lufthansas flyging fra Gardermoen klokka 12.10 er blant de rammede.

Togoperatøren Deutsche Bahn melder også om at underkjølt regn og is skaper problemer over hele landet. Mange tog må kjøre sakte, og Deutsche Bahn ber passasjerene gå ut fra at det blir forsinkelser.