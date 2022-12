Ukrainas generalstab: Russland har mistet nærmere 100.000 soldater

De russiske tapene fortsetter med uforminsket styrke. Ifølge det ukrainske militæret mister Vladimir Putins hæravdelinger opptil 500 soldater hver eneste dag.

– Dette er enorme tap for en moderne hær. Jeg kan ikke engang huske sist gang det var slike tap, bortsett fra andre verdenskrig.

Det sier en talsperson for den østlige grupperingen av de væpnede styrker i Ukraina, Serhii Cherevatyi, til Ukrinform.

Det er i disse områdene, spesielt rundt byen Bakhmut, at de hardeste kampene raser. Også på ukrainsk side skal tapene være store, men ikke på langt nær så massive som på russisk side.

Mens Ukraina fortløpende publiserer tapstall, er Kreml tilbakeholden og har knapt kommet med nye oppdateringer siden invasjonen startet.

Putin bruker «kjøttkvern-taktikk»



Måten Russland kjelper på i Luhansk og Donetsk beskrives som en «kjøttkvern-taktikk». Ifølge Ukrainas forsvarssjef, Oleksij Reznikov, kaster Kreml inn så mange soldater som mulig i kampene for å prøve å vinne slagene gjennom å oppnå tallmessig overlegenhet, skriver The Guardian.

Mobiliserte styrker med minimal opplæring og kamperfaring sendes som fortropper mot de ukrainske for lokalisere ukrainske posisjoner, slik at russisk artilleri kan bombe disse. Samtidig blir de mobiliserte et lett bytte for de ukrainske forssvarsstillingene.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har flere ganger uttalt at Putin og Russland er villige til å tåle store tap, og at de russerne ikke lar seg stanse av at titusenvis av deres egne kandsmenn ofres på slagmarken. Putin sa rett før heøgen at Russland er innstilt på en langvarig krig. Det vil trolig bety nye titusenere av døde soldater pg sivile.

Wagner-gruppen sender mange uerfarne rett i døden



Russlands president Vladimir Putin er villig til å la titusenvis av sine egne landsmenn dø på slagmarken i Ukraina. Les mer Lukk

Wagner-gruppen skal også benytte seg av en taktikk der blant annet tidligere straffedømte og andre rekrutterte soldater blir sendt i fronten, og hvor de knapt har en sjanse til å overleve.

– Wagner har de siste månedene utviklet offensive taktikker for å bruke et høyt antall dårlig trente straffedømte, skriver britisk etterretning i en ny oppdatering. På den måten sparer de de beste styrkene, mens de ofrer soldater som Wagner-ledelsen er mindre verdifulle. De som nekter å adlyde ordre risikerer å bli henrettet eller utsatt for ydmykende avstraffelser.

Ifølge den ukrainske generalstaben er Russland tap på slagmarken nå så høye at de nærmer seg 100.000 falne soldater, skriver Kyiv Independent. Per 18 . desember skal russerne ha mistet til sammen 98.280 soldater i Ukraina siden invasjonen startet 24. februar. I tillegg til de drepte kommer soldater som er såret, tatt til fange, deserterte og savnede.

Nær 6000 russiske stridsvogner ødelagt



I tillegg til det enorme antall falne skal russerne ha mistet mye militært materiell: 2987 stridsvogner, 5963 pansrede kampvogner, 4579 kjøretøy og drivstofftanker, 1948 artillerisystemer, 410 rakettsystemer med flere utskytninger, 211 luftvernsystemer, 281 droner, 1 fly, 4 droner, 29 fly og 16 båter.

Disse tallene er ikke bekreftet fra uavhengige kilder. I begynnelsen av november uttalte USAs forsvarssjef, general Mark Milley, at mer enn 100.000 russiske soldater er døde eller såret siden invasjonen, og at tapstallet for Ukraina trolig er omtrent det samme, skriver Business insider.

I tillegg er mange tusen ukrainske sivile er også drept av russisk bomer, kamphandlinger eller tatt som fanger.