Tre millioner ukrainere har fått strømmen tilbake

NTB

Det siste døgnet har ytterligere tre millioner ukrainere fått tilbake strømmen, sier president Volodymyr Zelenskyj.

– I tillegg fikk seks millioner strøm igjen i går. Etter fredagens terrorangrep har vi et positivet resultat for ni millioner av folket vårt, sier Zelenskyj i sin daglige videotale søndag kveld, ifølge Reuters.

Fredag utførte Russland et omfattende rakettangrep rettet mot infrastrukturen i Ukraina. Tre personer ble drept og ni kraftsentraler ble ødelagt.

I talen sier Zelenskyj også at Ukrainas væpnede styrker holder stand i Bakhmut. Russiske forsøke på å rykke fram i Donetsk-regionen har ført til at Bakhmut har vært åsted for de hardeste kampene på mange uker.

– Slagmarken i Bakhmut er avgjørende. Vi kontrollerer byen nå, selv om okkupanten gjør alt for at ikke eneste vegg skal stå igjen uten skader., sier Zelenskyj.