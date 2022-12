FNs matvaresjef gir seg

NTB

Sjefen for FNs matvareprogram, amerikanske David Beasley, sier han vil gi seg når perioden hans går ut i april neste år.

Beasley, som var guvernør i California fra 1995 til 1999, fikk toppjobben i Verdens matvareprogram (WFP) i 2017. Han ble nominert av daværende president Donald Trump til FN-organet, som siden 1992 har vært ledet av amerikanere.

– Å tjene i denne stillingen har vært den største gjelden og den dypeste smerten i mitt liv. Takket være den sjenerøsiteten regjeringen og enkeltpersoner har vist, har vi skaffet mat til mange millioner mennesker. Men sannheten er at vi ikke har kunnet skaffe mat til alle, og hungersnød er en vedvarende tragedie i verden, sier Beasley.

Under hans ledelse fikk WFP Nobels fredspris i 2020 for sin innsats mot hungersnød og for at sult ikke skal brukes som våpen i krig og konflikter.

WFP-direktører utnevnes normalt for fem år av gangen, men Beasleys periode ble forlenget med ett år i mars.

Beasley sier prosessen med å finne hans etterfølger er i gang.