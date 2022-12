Britisk bot til Equinor for fakling

NTB

Equinor er ett av tre oljeselskaper som får bot av britiske myndigheter. Boten gjelder fakling – brenning av gass og olje – på et oljefelt i Nordsjøen.

Det britiske petroleumstilsynet NSTA har ilagt den norske energigiganten en bot på 65.000 pund – snaut 800.000 kroner – for å ha brent av 348 tonn mer CO2 enn tillatt. Dette skjedde på feltet Barnacle mellom juni og november 2020, skriver nyhetsbyrået PA.

Ola Morten Aanestad i Equinor sier boten skyldes administrative uregelmessigheter.

– Ikke en kubikkmeter gass fra Barnacle er faklet i Storbritannia, og det er ikke sluppet ut et gram CO2 som ikke er gjort rede for. Barnacle er utviklet med en enkelt brønn som bores fra Statfjord B på norsk side av midtlinjen. Fakling skjer derfor i norsk farvann og rapporteres i norsk farvann, sier han. Feltet ligger så vidt over på britisk side i Nordsjøen, men drives altså fra norsk side.

Aanestad sier faklingen var i tråd med norske tillatelser, men i en periode skjedde uten britisk samtykke på grunn av manglende loggføring.

Britiske EnQuest har også fått en bot for å fakle for mye gass, mens Spirit Energy er bøtelagt for å produsere mer enn de har lov til på to felt. Slik overproduksjon kan ifølge NSTA redusere den langsiktige produksjonen.