Iran forbeholder seg rett til å ha bånd til Russland

NTB

Iran sier de ikke vil be om tillatelse fra noen for å styrke forbindelsene til Russland, og avviser USAs bekymringer.

Vestlige land anklager Iran for å selge droner til Russland, som brukes til å angripe Ukraina, og CIA-sjef William Burns kalte fredag samarbeidet en trussel mot USAs allierte i Midtøsten.

En talsmann for Irans utenriksdepartement, Nasser Kanani, kaller kommentarene grunnløse og ledd i USAs propagandakrig mot Iran.

– Teheran opptrer uavhengig når det gjelder utenlandske forbindelser, og ber ikke om tillatelse fra noen, sier han og legger til at de to landene har samarbeid på mange felt, og at det ikke er en trussel mot noe tredje land.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Kirby kalte i forrige uke det militære samarbeidet mellom Iran og Russland skadelig for Ukraina, Irans naboer og resten av verden.

I forrige måned erkjente Iran at de har forsynt Russland med droner, men insisterte på at det skjedde før invasjonen av Ukraina i februar.