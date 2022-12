Japanerne sier nei til å betale for opprustning

NTB

Japans regjering vil iverksette den største opprustningen siden annen verdenskrig. Men et flertall i befolkningen vil ikke øke skattene for å ruste opp.

En meningsmåling søndag gjort for nyhetsbyrået Kyodo viser at 65 prosent av de spurte sier nei til skatteøkninger for å finansiere en slik opprusting.

Regjeringen opplyste fredag at den vil sette av 320 milliarder dollar til en økning av forsvarsbudsjettet. De skal blant annet brukes til innkjøp av raketter for å forsvare landet mot Kina.

Statsminister Fumio Kishida sier at skatten må økes fra 2027 for at forsvarsbudsjettet kan økes.