Israel har deportert palestinsk advokat til Frankrike

Denise Guidoux med et bilde av sønnen Salah Hamouri, som søndag ble deportert til Frankrike etter å ha mistet sin israelske oppholdstillatelse. Hamouri er palestiner og født i Jerusalem. Foto: Mahmoud Illean / AP / NTB

NTB

Den fransk-palestinske advokaten og aktivisten Salah Hamouri ble søndag morgen satt på et fly og deportert til Frankrike av israelske myndigheter.

Hamouri (37) har sittet fengslet siden mars uten å ha blitt siktet for noe.

I en uttalelse søndag morgen opplyser innenriksdepartementet at han er deportert til Frankrike etter at oppholdstillatelsen hans er trukket tilbake.

Hamouri er født i Jerusalem og har siden hatt oppholdstillatelse, ikke statsborgerskap.

Frankrike har motsatt seg deporteringen fordi de mener Hamouri fortsatt må få bo i Israel.

Det israelske militæret har anklaget Hamouri for å være medlem av Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP) – en sekulær gruppe som både har en politisk og væpnet fløy. Hamouri avviser at han har noe å gjøre med gruppen.