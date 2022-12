Dødt løp i Fiji-valget

NTB

Verken sittende statsminister Frank Bainimarama eller motstanderen Sitiveni Rabuka fikk flertall i valget i Fiji søndag. Nå er det opp til sosialdemokratene.

De to kandidatenes koalisjoner fikk 26 seter hver i nasjonalforsamlingen, som til sammen har 55 seter, viser valgkontorets tall.

Regjeringen vil nå bli dannet gjennom det som kan bli en langvarig forhandlingsprosess, der begge sider forsøker å få med seg det sosialdemokratiske partiet.

Sosialdemokratene har de resterende tre mandatene og avgjør dermed hvem som vinner valget.

Jokeren

Sosialdemokratene ledes av Viliame Gavoka, som er svært religiøs. Han har ikke villet samarbeide med noen av de to rivalene tidligere i valgkampen.

Fiji er et lite land med kun 900.000 innbyggere, men valgresultatet har likevel en viktig betydning for regionen. Statsminister Bainimarama har tette bånd til Kina, men både Rabuka og Gavoka har tatt til orde for at Fiji løsriver seg fra båndene til landet.

Gavoka ble pågrepet i 2010 for å ha videresendt eposter, der en pastor på Fiji profeterte en forestående tsunami, til turoperatører.

Datteren hans er gift med en av Bainimaramas viktigste støttespillere, den innflytelsesrike riksadvokaten Aiyaz Sayed-Khaiyum.

Valgtrøbbel

Valget i Fiji var tidligere i uken, men stemmeopptellingen som startet torsdag, ble stanset etter at valgkommisjonen oppdaget «avvik». Opposisjonsleder Sitiveni Rabuka har sagt at han vil gå til retten for å være sikker på at resultatet er riktig.

Hans parti ledet da opptellingen ble stanset, men da den startet opp igjen, ledet partiet til statsminister Frank Bainimarama.

Sittende statsminister Bainimarama har hatt makten i 16 år. I løpet av de siste 35 årene har det blitt gjennomført fire statskupp. Dette valget ses på som en test av Fijis forholdsvis unge demokrati.

I sosiale medier ble valgtrøbbelet møtt med skepsis og sinne. Rabuka ber om at folk holder seg rolige, «særlig våre støttespillere».