Sør-Korea: Nord-Korea har skutt opp to ballistiske raketter

NTB

Sørkoreanske myndigheter hevder natt til søndag at Nord-Korea har avfyrt to «uidentifiserte» ballistiske raketter fra østkysten av landet.

– Nord-Korea har avfyrt et uidentifisert ballistisk missil inn i Østhavet, opplyser det sørkoreanske forsvaret.

Forsvarets stabssjef sier at rakettene, eller missilene, er skutt fra Tongchang-ri-området i provinsen Pyongan i Nord-Korea. De skal ha blitt skutt opp klokken 11.13 og 12.05 lokal tid.

– Forsvaret vårt har styrket overvåking og årvåkenhet samtidig som vi samarbeider tett med USA og opprettholder en full beredskapsstilling, opplyser de videre.

Dette skjer kun dager etter at Nord-Korea kunngjorde at landet hadde gjennomført en vellykket test av en motor til et nytt våpensystem.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters gjør det nye våpensystemet Nord-Korea i stand til å skyte opp ballistiske raketter med kortere forberedelsestid. Testen av det nye systemet skal ha funnet sted torsdag, med landets leder, Kim Jong-un, som overvåket.

De siste månedene har Nord-Korea gjennomført en rekke rakett- og artillerioppskytinger. Flere eksperter mener landet forsøker å utvikle og utvide våpenarsenalet og på den måten øke innflytelsen i fremtidige forhandlinger med andre land.