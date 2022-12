Trump var vert for jødisk gruppe

NTB

Denne uken talte USAs ekspresident Donald Trump til en gruppe ortodokse jøder og oppfordret dem til å være mer «lojale» mot ham.

– Du må behandle vennene dine med verdighet, og du må være lojal mot disse vennene, sa Trump til gruppen ifølge nyhetsbyrået DPA.

Besøket fant sted på golfklubben Trump National Doral i Miami fredag. Han talte for den jødiske veldedighetsorganisasjonen Torah Umesorah i rundt en halvtime.

Den tidligere presidenten snakket om alt han hadde gjort for Israel politisk da han var president og påpekte at jødiske velgere i USA ikke hadde stilt opp for ham da han stilte til valg i 2016 og 2020.

Besøket fant sted kort tid etter at Trump spiste middag sammen med den amerikanske artisten Kanye West, som har byttet navn til Ye, og Holocaust-fornekteren Nick Fuentes.

Ye var tidligere denne måneden i TV-studio hos konspirasjonsteoretikeren Alex Jones, der han hyllet nazilederen Adolf Hitler.

Ekspresidentens relasjon til de to var ikke tema under besøket, ifølge DPA.

Både Trump og Ye har kunngjort at de stiller som presidentkandidater i 2024.