Aktivister sier mer enn 100 er skadd etter fengselsopprør mot henrettelser i Iran

NTB

Mer enn 100 innsatte er skadd etter et opprør i forkant av massehenrettelser i Iran, ifølge en aktivistgruppe. Myndighetene sier ingen er skadd.

Det brøt ut uroligheter i fengselet i Karaj i Alborz-provinsen lørdag. Ifølge statlige medier er situasjonen under kontroll og ingen er skadd.

USA-baserte Human Rights Activists News Agency (HRNA) melder imidlertid at over 100 innsatte ble skadd. Ifølge dem startet opprøret da flere dødsdømte fanger skulle transporteres for å bli henrettet.

– Fengselsvaktene måtte ty til skyting for å slå ned opprøret, skriver aktivistene.

Nyhetsbyrået ISNA skriver at rettsvesenet statlige nyhetsbyrå bekrefter at det har vært en hendelse i fengselet, men at de avkrefter at noen er skadd