Angelina Jolie gir seg som FN-ambassadør

Angelina Jolie har de ti siste årene vært spesialutsending for UNHCR. Nå vil hun jobbe med andre organisasjoner som jobber for flyktninger. Les mer Lukk

NTB

Skuespilleren Angelina Jolie trekker seg fra rollen som ambassadør for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Hun vil jobbe for flyktninger på andre måter.