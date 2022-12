Dmitrij Medvedev: Har Nato erklært krig mot Russland?

Russlands tidligere president og nåværende medlem av landets sikkerhetsråd Dmitrij Medvedev stiller spørsmål ved Nato-lands involvering i krigen i Ukraina.

Medlem av Russlands sikkerhetsråd og tidligere president Dmitrij Medvedev gikk ut fredag kveld og hevdet at Nato allerede har trådt langt over streken i sin innblanding i krigen i Ukraina.

– Militære styrker fra andre land har offisielt tatt steget inn i krig, hevdet Medvedev.

Medvedevs liste over «Russlands nye mål»

Den tidligere presidenten har publisert en liste over «legitime militære mål», hvor land som «støtter fienden» er oppført som et punkt, skriver skriver tankesmia Institute for the Study of War (ISW).

Listen ble publisert på Medvedevs Telegram-profil.

Listen består av fem punkter, hvor det siste omhandler «styrkene til land som har valgt å ta del i krigen, som fiendens allierte».

Medvedev stiller seg svært kritisk til vestlige styrkers tilstedeværelse i Ukraina, deriblant Nato-land, men understreker at dette ikke er en krigserklæring fra Russland, men heller en bekymringsmelding.

Medvedev avbildet sammen med president Vladimir Putin i 2018. Les mer Lukk

«Har Nato erklært krig mot Russland?»

Han avslutter meldingen med et spørsmål; «det store spørsmålet er, kan denne hybridkrigen erklært av Nato-land, hvor samtlige stiller seg på ukrainsk side, betegnes som en krigserklæring fra alliansen mot Russland? Kan tilførsel av enorme mengder våpen til Ukraina anses som et angrep på Russland?»

ISW tror påstanden kun er et ønske om å skremme Nato.

«Uttalelsene, som kom få timer etter de omfattende angrepene på Ukrainas infrastruktur, er trolig en del av Russlands overordnede plan, hvor de håper å skremme Vesten ut av Ukraina», skriver tankesmia.

– Natos sangfugler kvitrer en enstemmig melodi; «vi er ikke i krig mot Russland», men vi vet alle og enhver at realiteten ikke er så sort-hvit, sier Medvedev.

Dmitrij Medvedev sammen med president Putin og forsvarsminister Sergei Sergei Shoigu. Les mer Lukk

Medvedevs gjentatte advarsler

Det er ikke første gangen den tidligere presidenten kommer med en krass advarsel til Vesten og Nato. For nøyaktig en måned siden gikk Medvedev ut og påsto at vestlige land var faretruende nær en fullskala krig med Russland.

Noen av skadene etter eksplosjonene i landsbyen Przewodow i østlige Polen. Les mer Lukk

Uttalelsen kom i kjølvannet av hendelsen hvor en rakett, angivelig ved uhell, havnet på polsk territorium og drepte to mennesker.

I en Twitter-melding anklaget Medvedev Vesten for å ha innledet en hybridkrig mot Russland ved å vise til rakettnedslaget som rammet den polske landsbyen 15. november.

– Episoden med det ukrainsk-påståtte «rakettangrepet» på en polsk bondegård beviser bare én ting. Nemlig at Vesten ved å føre en hybridkrig mot Russland rykker nærmere en verdenskrig, hevder Medvedev.

Hybridkrig innebærer at en konflikt er en blanding av konvensjonelle militære operasjoner og virkemidler som cyberangrep, sabotasje og påvirkningsoperasjoner.

Mens polsk UD har hevdet at eksplosjonen skyldtes en russisk rakett, antyder Medvedev at Ukraina sto bak hendelsen, som drepte to personer. Nato-kilder har på sin side sagt at de ikke tror eksplosjonen skyldtes en villet handling, uten å ta stilling til hvem som forårsaket den.

Kreml har ikke tatt stilling til Medvedevs ferskeste uttalelser, eller listen over militære mål.