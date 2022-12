Musk slipper utestengte journalister inn på Twitter igjen

NTB

Elon Musk sier han vil gjenopprette Twitter-kontoene til flere journalister som ble utestengt etter at han anklaget dem for å sette familien hans i fare.

– Folket har talt. Kontoer som utleverte hvor jeg befant meg, får utestengelsen opphevet, skriver Twitter-eieren på sin egen konto fredag kveld amerikansk tid.

På forhånd hadde han gjennomført en avstemning blant Twitter-brukere om hvorvidt journalistene burde slippes inn igjen. Konklusjonen var at de bør slippes inn «nå».

Tidligere fredag sperret han flere kontoer. De tilhørte blant annet journalister fra New York Times, Washington Post og CNN. De som ble utestengt, har ifølge Musk drevet med såkalt doxxing – deling av personopplysninger som andre folks adresse og tilholdssted.

58,7 prosent av de 3,7 millioner brukerne som stemte, svarte at Musk burde gjenåpne de lukkede profilene med det samme. 41,3 prosent svarte at han bør vente en uke for så å åpne dem igjen.

Tidligere i uken opplyste selskapet at de har endret sine retningslinjer for å begrense adgangen til å dele andres lokasjoner via Twitter. Selskapet har ikke gitt noen begrunnelse for valget om å fjerne de aktuelle Twitter-kontoene, men Musk har selv tvitret følgende:

– Det er greit å kritisere meg dagen lang, men å utlevere opplysninger om hvor jeg befinner meg i sanntid og sette familien min i fare, er ikke greit.