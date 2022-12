EUs niende sanksjonspakke har trådt i kraft

NTB

Fredag trådte EUs niende sanksjonspakke mot Russland i kraft. Sanksjonene retter seg blant annet mot russiske forsvarsselskap, banker og medier.

– Sanksjonene tar sikte på å skyve den russiske økonomien og krigsmaskinen lenger av sporet, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen om den nye pakken.

EU har innført kringkastingsforbud mot de fire mediene NTV Mir, Rossiya 1, Pervyi Kanal og REN TV.

I tillegg har ytterligere 141 personer og 49 selskaper fått eiendelene sine fryst av EU-landene som følge av de nyeste sanksjonene. De samme personene er også underlagt reiseforbud EU-området.

Fra før er mer enn 1.200 personer og 118 selskaper og organisasjoner knyttet til Russland sanksjonert, deriblant Russlands president Vladimir Putin og hans indre krets.

Det er nå også innført flere hindringer i eksportkjedene for å begrense det russiske forsvarets tilgang til kjemikalier, IT-komponenter og elektronikk for å produsere våpen, og et fullstendig forbud mot eksport av dronemotorer.