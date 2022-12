Eide: Bedre stemning på FNs naturkonferanse

NTB

Stemningen er blitt bedre mellom landene på FNs store naturkonferanse i Canada, ifølge klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Frontene har vært steile denne uken, og på ett tidspunkt valgte delegater fra en rekke utviklingsland å marsjere ut av forhandlingene.

Men fredag ser det litt lysere ut, ifølge Eide, som leder Norges delegasjon på møtet i Montreal.

– Det er betydelig bedre stemning, litt mer optimisme i lufta, sier Eide på telefon til NTB.

Verdifulle gener



Seks ministre er valgt ut til å lede forhandlingene på tre viktige områder. Eide og hans kollega fra Chile leder forhandlingene om såkalt digital gensekvensinformasjon (DSI).

Dette er informasjon om genene i dyre- og plantearter, som kan ha stor verdi i forskning og legemiddelindustri.

De to andre temaene dreier seg hvor ambisiøse mål som skal settes for vern av verdens natur – og hvordan man kan sikre at målene nås.

Også i 2010 ble det etter FN-forhandlinger vedtatt en rekke internasjonale målsettinger om vern av natur og biologisk mangfold. Men disse ble ikke nådd.

Krever støtte



Et vanskelig stridsspørsmål på naturmøtet er u-landenes krav om økonomisk støtte for å verne sine naturområder.

En rekke utviklingsland har gått ut og bedt om 100 milliarder dollar per år til et nytt fond for biologisk mangfold.

Eide sier det neppe er aktuelt at rike land skal gå med på å gi så mye penger i bistand. Men kanskje kan slike summer være innen rekkevidde hvis også andre finansieringskilder inkluderes.

– Naturtiltak og bevaring av natur koster penger, og utviklingsland forventer at det legges penger på bordet som står i stil med de mange ambisjonene i naturavtalen. Det er store diskusjoner om hvor disse pengene skal komme fra, sier Karoline Andaur, som leder miljøorganisasjonen WWF i Norge, i en uttalelse.

Mål for 2030



Forhandlingene i Montreal begynte 7. desember, og torsdag begynte den såkalte høynivådelen der landenes miljøministre fungerer som forhandlingsledere. Møtet skal etter planen avsluttes mandag.

Målet med forhandlingene er å vedta konkrete målsettinger og ambisjoner for vern av natur for årene fram mot 2030.

Selv om konferansen holdes i Canada, er det Kina som formelt leder den. Eide sier han har inntrykk av at kineserne ønsker at møtet skal bli vellykket.

Han sier Brasil har vært et av de vanskeligste landene i naturforhandlingene i årene Jair Bolsonaro har vært brasiliansk president.

Nå mener han å se tegn til at posisjonene til Brasils forhandlere begynner å bli preget av at Lula da Silva overtar som ny president ved årsskiftet.