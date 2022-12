QAnon-tilhenger dømt for 6. januar-opptøyene

Douglas Jensen i konfrontasjon med politiet under stormingen av Kongressen. Han er nå dømt til fem års fengsel.

NTB

En bygningsarbeider fra Iowa som er tilhenger av QAnon, er dømt til fem års fengsel for sin rolle under stormingen av Kongressen 6. januar.

Ikledd en T-skjorte som hyllet konspirasjonsteorien QAnon med en stor Q, og med utstrakte armer, er bilder av ham blitt noen av de mest kjente fra opptøyene.

Douglas Jensen spilte en framtredende rolle under opptøyene og ledet blant annet en gruppe som jagde etter en politimann som forsøkte å lede opprørerne vekk fra lovgiverne.

Da han forkynte dommen, sa dommer Timothy Kelly at han ikke var sikker på at Jensen forsto hvor alvorlig det voldelige angrepet han spilte en viktig rolle i, var.

– Angrepet brøt den tidligere ubrutte tradisjonen med fredelig overføring av makten, og jeg vet ikke om vi kan få det tilbake, sa Kelly.

Jensen ble dømt blant annet for å ha forsøkt å hindre at Kongressen godkjente valget av Joe Biden som president, og for å hindre politiets arbeid. I tillegg til fengselsstraffen idømmes han tre års sikring og en bot på 2.000 dollar.

Under opptøyene klatret han opp en mur og var blant de første som tok seg inn i Kongressen gjennom et knust vindu. I tillegg til å jage politimannen kom han i fysisk klammeri med andre politifolk.

Rundt 900 mennesker er hittil siktet for å ha vært med på stormingen av Kongressen, og 400 har tilstått. De som er dømt, har fått alt fra påtaleunnlatelse til ti års fengsel.