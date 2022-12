Ny forskning: 27 prosent av verdens dyr og planter kan dø ut

NTB

27 prosent av verdens dyre- og plantearter kan forsvinne innen 2100, ifølge en ny studie. Klimaendringer og tap av leveområder kan utløse «kaskader av utryddelser».

Forskere i EU og Australia har brukt datamodeller til å undersøke hvordan det biologisk mangfoldet kan bli svekket de neste tiårene.

Særlig har de sett på hvordan én utryddelse kan få ringvirkninger og føre til at flere arter forsvinner. Dette omtales som «kaskader av utryddelser» – en type kjedereaksjon.

– Tenk deg et rovdyr som mister byttet sitt på grunn av klimaendringene, sier Corey Bradshaw, en av forskerne bak studien, i en uttalelse.

Uten nok mat risikerer også rovdyret å bli utryddet.

10 prosent i 2050

Som følge av slike effekter risikerer 10 prosent av verdens dyre- og plantearter å forsvinne innen 2050. I 2100 kan tallet ha steget til 27 prosent, ifølge studien. Den ble fredag publisert i forskningstidsskriftet Science Advances , samtidig som forhandlere fra hele verden er samlet på FNs store naturkonferanse i Montreal i Canada.

Resultatene er omtalt av nyhetsbyrået AFP og gjengitt på nettstedet phys.org. Klimaendringene og endringer i leveområder er blant de viktigste årsakene til at svært mange arter kan forsvinne.

Selv om det er kjent at klimaendringene er en betydelig årsak til at mange dyr og planter er utrydningstruet, mener Bradshaw at effekten er undervurdert.

– Masseutryddelse

Aktivister, forskere og eksperter har gjentatte ganger ropt varsku om utviklingen for verdens dyre- og plantearter og naturområder. Noen av dem bruker uttrykket «masseutryddelse» om det som er i ferd med å skje.

Forskerne i FNs klimapanel anslo for noen år siden at 1 million arter kan være utrydningstruet. Tallet ble anslått å utgjøre en åttendedel av det samlede antallet plante- og dyrearter – insekter inkludert.

Forskerne bak den nye studien mener andelen kan være enda høyere, og at nesten en tredel av verdens dyre- og plantearter kan forsvinne i løpet av dette århundret.

I forskningsartikkelen slår de fast at jordas sjette masseutryddelse er i gang. Den femte fant sted for 66 millioner år siden, da dinosaurene forsvant.