Stoltenberg tror Russland planlegger lang krig

NTB

Russland gjør seg klar for en lang krig i Ukraina, og Vesten må fortsette å støtte Ukraina til Putin forstår at han ikke kan vinne, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Snart ti måneder etter den russiske invasjonen har Ukraina påført Russland en rekke nederlag der russiskokkuperte områder er frigjort.

Men Stoltenberg sier han ikke ser noen tegn til at Russlands president Vladimir Putin har tenkt å «gi opp sitt overordnede mål om å ta kontroll over Ukraina».

– Vi må ikke undervurdere Russland. Russland planlegger for en lang krig, sier Stoltenberg i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

– Vi ser at de mobiliserer flere styrker, at de er innstilt på å tåle mange falne, og at de forsøker å skaffe seg mer våpen og ammunisjon, sier han.

Lang krig

– Vi må forstå at president Putin er klar til å være i denne krigen i lang tid og innlede nye offensiver, sier han videre.

Nato-landene har sendt store mengder våpen til Ukraina som har hjulpet landet å snu vinden i krigen og skyve Russland over på defensiven.

– Trolig ender denne krigen ved forhandlingsbordet, slik de fleste kriger gjør, sier Stoltenberg, men understreker at enhver løsning må sikre at Ukraina overlever som en suveren, uavhengig stat.

– Den raskeste måten å sikre det på, er å støtte Ukraina militært slik at president Putin forstår at han ikke kan vinne på slagmarken, men må sitte ned og forhandle i god tro, sier Stoltenberg.

Bølger av angrep

Som følge av nederlagene på slagmarken har Russland iverksatt bølger av rakett- og droneangrep på Ukrainas sivile infrastruktur og strømforsyning.

I de siste dagene er det meldt at USA er i gang med å utarbeide planer om å sende sine mest avanserte Patriot-raketter til Ukraina, i tillegg til de andre luftvernsystemene som er sendt fra vestlige land.

Stoltenberg påpeker at det har vært diskusjoner i Nato om Patriot-systemet, men understreker at det som nå er viktig, er å sikre at systemer som blir sendt, har nok ammunisjon og reservedeler for å fungere.