Russland: Bombe eksploderte på russisk kultursenter i Den sentralafrikanske republikk

NTB

En brevbombe eksploderte fredag på et russisk kultursenter i Den sentralafrikanske republikk, ifølge russiske myndigheter. Sjefen på senteret skal ha blitt såret.

Senterets generaldirektør Dmitrij Sytji er innlagt på sykehus, ifølge en ambassadetalsperson, som siteres av nyhetsbyrået Tass.

En talsperson for Russlands utenriksdepartement fordømmer handlingen og sier hensikten var å hindre kultursenterets virksomhet og skade relasjonene mellom Russland og Den sentralafrikanske republikk.

Samtidig hevder lederen for det russiske leiesoldat-selskapet Wagner, Jevgenij Prigotsjin, at Sytji tidligere hadde fått en pakke med et trusselbrev om at han ville få sønnens avkuttede hode tilsendt, «dersom Russland ikke forlater Afrika». Sønnen oppholder seg for tiden i Frankrike.

Prigotsjin retter anklager mot Frankrike og andre vestlige land og hevder at deres «terroristmetoder» må granskes.

Frankrikes utenriksminister Catherine Colonna avviser Prigotsjins anklager om at Frankrike sto bak brevbomben. Hun kaller russernes informasjon falsk og et godt eksempel på russisk propaganda og den frodige fantasien som ofte preger den.

Ifølge Prigotsjin, som er en nær alliert av president Vladimir Putin, er det usikkert om Sytji overlever attentatet. Nyhetsbyrået AP skriver at det skal være en tilknytning mellom Prigotsjin og Sytji.