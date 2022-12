Ukrainas forsvarsminister advarer: Russland forbereder ny storoffensiv på nyåret

På slagmarken i Ukraina er vinterkulden i ferd med å feste seg. Det kan legge en demper på kamphandlingene. Men nå advarer Ukrainas forsvarsminister om at det er stille før stormen.

– De vernepliktige trenger minimum tre måneder til å forberede seg. Det betyr at de prøver å starte neste bølge av offensiven sannsynligvis i februar, som i fjor. Det er planen deres.

Det sier Ukrainas forsvarsminister, Oleksii Reznikov, i et intervju med The Guardian. Han antyder at antyder at et storangrep kan skje innen februar, men andre ukrainske tjenestemenn indikerer at det kan komme allerede i januar, altså i løpet av bare få uker.

– Et russisk angrep kan komme i februar, i beste fall i mars og i verste fall i slutten av januar.

Fredag skriver også den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War at Russland muligens planlegger en ny storoffensiv mot Kyiv mellom januar og mars.

150.000 mobiliserte blir trent i egne leire i Russland

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov.

I oktober underskrev president Vladimir Putin et dekret som ga ordre om mobilisering av 300.000 russere. Mange av disse ble sendt rett til fronten med minimal trening og dårlig utstyr.

Rapporter tyder på at mange av de mobiliserte er brukt som «kanonføde» ved frontlinjen. Tapstallene skal være svært høye, og flere skal ha forsøkt å desertere.

Det ukrainske forsvarsdepartementet anslår at om lag halvparten av de mobiliserte, det vil si 150.000 soldater, nå er på plass i Ukraina. De resterende 150.000 blir trent i egne leire i Russland og er ventet å bli satt inn i den kommende russiske offensiven på nyåret, skriver Ukrainsk Pravda.

«Kjøttkvern»



Ifølge forsvarsminister Reznikov er det disse soldatene som kommer til å spille en nøkkelrolle i det som forventes å bli en ny russisk storoffensiv. De er også bedre trent og trolig bedre utstyrt.

Reznikov beskriver hovedtaktikken til det russiske befalet som en «kjøttkvern».

– De kaster så mange mennesker inn i kampene som mulig i håp om at de vil overvelde den mindre ukrainske styrken. Hvis det var en kjøttkvern mot en kjøttkvern, ville vi tapt. Det var en feil å se på oss som en liten sovjetisk hær som ville kjempe mot en stor sovjetisk hær. Selvfølgelig ville en stor sovjetisk hær vinne og en liten sovjetisk hær ville tape, men vi er ikke en sovjetisk hær, sier forsvarsministeren.

– Vi og verden bør ikke slappe av

Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar advarer mot å tro at Russland er i ferd med å bli beseiret til tross for flere militære nederlag, og ber Vesten være på vakt da hun tror Putin ønsker å forlenge krigen og snart vil gjøre et nytt forsøk på å innta hovedstaden Kyiv.

– Vi og verden bør ikke slappe av, fordi den russiske føderasjonens endelige mål er å erobre hele Ukraina, sier Maliar.

Den ukrainske generalen Valerij Zaluzjnyi mener det er sannsynlig at Russland vil gjøre et nytt forsøk på erobre Kyiv, etter å ha blitt jaget på flukt i april.

– Russerne forbereder mer enn 200 000 soldater. Jeg tviler ikke på at de vil prøve å ta Kyiv en gang til, sier generalen, ifølge The Economist