Over 50.000 kvinner har vervet seg i Ukraina – frivillige skaffer kvinnene utstyr

Over 50.000 kvinner har vervet seg i Ukraina. Men militæret var ikke forberedt på tilstrømmingen, og frivillige jobber for å skaffe kvinnene nødvendig utstyr.

25 år gamle Anastasia Mokhina vervet seg kort tid etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar. Hun forsto imidlertid raskt at det ukrainske militæret ikke var rustet for å ta imot kvinner.

Hennes bror Andrij Kolesnyk, som ikke kunne verve seg på grunn av en skade, og svigerinnen Ksenija Drahaniuk bestemte seg derfor for å skaffe utstyr og sende Mokhina det hun trengte.

Innad i militæret spredte nyheten seg raskt om at frivillige jobbet for å hjelpe kvinnelige soldater. Dermed begynte ballen å rulle.

Nå jobber den frivillig gruppen som kaller seg Zemliatsjkyj, omtrentlig oversatt til «kvinnelige landsmenn», med å skaffe nødvendig utstyr til de om lag 57.000 kvinnene i det ukrainske militæret.

Var ikke forberedt

Støvler, uniformer, ullundertøy, skuddsikre plater i riktig størrelse, BH-er uten spiler, medisiner, bind og tamponger er blant det gruppen skaffer.

Kort fortalt fyller de uforutsette hull i militærets egne utstyrskjede.

– Hæren vår var ikke forberedt på at så mange kvinner ville verve seg, sier Drahaniuk (26). I tillegg til å styre forsyningene jobber hun som journalist. Hun kommer fra Jalta på den russisk-okkuperte Krim-halvøya.

Minst 6.000 ukrainske kvinner kjemper ved eller nær fronten. De er skarpskyttere, artillerister, jobber i saniteten eller i etterretning. Kvinnene har frivillig meldt seg til tjeneste. De fleste menn mellom 18–60 år får ikke forlate landet. For kvinnene er det ingen slike regler.

Mens alle ukrainere er rammet av Russlands krigføring, har kvinnene tatt særlig mye av støyten. Flere millioner har flyktet, ofte i følge med barn eller eldre slektninger. Blant dem som er blitt igjen, er mange blitt voldtatt eller utsatt for andre overgrep, ifølge menneskerettsorganisasjoner.

Det hele startet med at soldaten Anastasia Mokhina (tredje til venstre) etterlyste utstyr til kvinner. Hennes bror Andrii Kolesnyk (i midten) og svigerinne Ksenija Drahaniuk startet så det som ble den frivillige organisasjonen Zemliatsjkyj. Les mer Lukk

Måtte gjøre noe

Til nå har den frivillige gruppen oversendt utstyr for over 1 million dollar. Det hele startet med at Anastasia Mokhina ba om håndkrem og lypsyl fordi kulda gjorde at huden hennes sprakk opp.

25-åringen har jobbet som kommunikasjonsspesialist og med forsvarsbataljoner i Kyiv.

– Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, jeg ville bare gjøre et eller annet. Vi ønsket å slå tilbake, så faren min og jeg sa «Vi drar». Så dro vi rett til nærmeste militærpost, sier hun.

Da krigen brøt ut, fikk kvinnene tildelt herreuniformer og sko i små størrelser. De siste månedene har Zemliatsjkyj lagd uniformer tilpasset kvinnekroppen fra en fabrikk i Kharkiv.

Fem ble drept

Flere titalls bestillinger kommer daglig med lastebiler og tog til Zemliatsjkyjs lager nordøst i Kyiv. Der kan kvinnene hente utstyret, som er gratis.

Krigens brutalitet kommer tett på. Drahaniuk husker tilbake til en bestilling de fikk på ti uniformer og ti par sko. Kun fem av kvinnene fikk hentet utstyret sitt fordi de fem andre på en natt ble drept i et russisk angrep.

– De ofrer virkelig livet sitt for at landet vårt skal være fritt, sier hun.

Kvinnene selv er fulle av lovord om innsatsen til Drahaniuk og de andre frivillige.

– Hun har gitt oss alt vi har på oss. Hun er en reddende engel, sier Maria Stalynska. Hun vervet seg i august og har siden kjempet ved fronten.

– Vi er så takknemlige. Disse folkene gjør virkelig mye for oss kvinner, for militæret og for beskyttelsen vår. De støtter oss med alt, sier hun.

Anastasia Mokhina viser fram en eske med en BH uten spiler, som er blant utstyret kvinnelige soldater kan hente helt gratis hos organisasjonen. Les mer Lukk

– Vil endre kvinnesynet

Kateryna Pryimak i organisasjonen Ukrainas kvinnelige veteraner mener Zemliatsjkyj og lignende organisasjoner gir kritisk støtte.

– Mangel på utstyr for kvinner, både uniformer, sko og undertøy, har vært et problem i militæret i årevis, sier hun.

Drahaniuk tror kvinnesynet kommer til å endre seg etter krigen.

– Etter seieren i Ukraina kommer menns oppførsel mot kvinner til å endre seg. I sivilsamfunnet kommer det til å være kvinner som har kjempet, og menn som ikke har gjort det. Og det kan endre ting som karriere, lønn og til og med kvinnekulturen i samfunnet og gi kvinner mer respekt fra menn, sier hun.