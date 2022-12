Avsatt president i Peru forblir i varetekt i halvannet år

NTB

Perus ekspresident Pedro Castillo forblir varetektsfengslet i 18 måneder, avgjorde landets høyesterett fredag.

Han vil med det forbli i varetekt fram til juni 2024.

Castillo ble avsatt forrige uke etter at han forsøkte å oppløse nasjonalforsamlingen like før den skulle stemme om å reise en riksrettssak mot ham.

Etter å ha blitt avsatt, ble Castillo pågrepet, og han har siden sittet i varetekt, mistenkt for kuppforsøk. Dina Boluarte, som tidligere har jobbet for påtalemyndigheten, ble raskt tatt i ed. Hun er landets sjette president siden 2016.

Støttespillere har demonstrert etter det dramatiske maktskiftet. De krever at Castillo løslates, at Boluarte avsettes, og at det umiddelbart settes en dato for nyvalg på både president og nasjonalforsamling.

Demonstrasjonene har til dels utartet og blitt voldelige, og minst åtte personer har mistet livet.