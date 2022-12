Ekspert: Nytt missilsystem hemmer Russland

Illustrasjonsfoto av et tyrkisk TRG-230 missilsystem.

Et tyrkisk missilsystem med en rekkevidde på opptil 150 kilometer kan ha blitt tatt i bruk av ukrainske styrker, ifølge militæranalytiker.

Det avanserte amerikanske rakettartillerisystemet Himars har vært nyttig for de ukrainske styrkene i krigen mot Russland.

Natt til onsdag skal ukrainske styrker ha ødelagt en nøkkelbro utenfor den russiskokkuperte byen Melitopol, øst i Ukraina. De første ubekreftede meldingene tydet på at angrepet hadde skjedd med Himars-raketter.

– Kan angripe dypere bak forsvarslinjen

En dansk ekspert mener derimot at angrepet ikke ble utført med de langtrekkende amerikanske rakettene. Himars-rakettene har en rekkevidde på 80 kilometer.

– Den siste tiden har vi sett flere angrep på russiske stillinger som ligger utenfor normal Himars-avstand. Noe kan derfor tyde på at ukrainerne har startet de tyrkiske TRG 230-systemene, som har en rekkevidde på opptil 150 kilometer. Det betyr at de ukrainske styrkene kan angripe dypere bak den russiske forsvarslinjen, sier militæranalytikeren Jacob Kaarsbo til dansk TV2.

Etter at de ukrainske styrkene gjenerobret byen Kherson sør i Ukraina i november, tyder ting på at de nå har rettet fokus øst i landet. Russland bruker Melitopol som sitt hovedkvarter i Zaporizjzja fylke. Byen har vært under russisk kontroll siden begynnelsen av mars.

Hevder russiske styrker har panikk

Den ukrainske borgermesteren i Melitopol, Ivan Fedorov, uttalte i helgen at de russiske styrkene i byen er «i gang med å omgruppere» og «har panikk» etter et ukrainsk angrep i byen.

– De har det travelt med å flytte troppene sine til andre steder i et forsøk på å holde seg i skjul, sier han, ifølge CNN.

Fedorov hevder at «dusinvis» av russere døde i angrepet.