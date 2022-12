Eks-soldat: – Russland vil ikke stoppe før alle dør

Mens Ukraina mottar noen av de mest avanserte våpnene Vesten har tilgjengelig, kjemper den russiske hæren med våpen og utstyr som ble brukt under krigen i Afghanistan på 80-tallet, ifølge den tidligere russiske soldaten Nikita Chibrin.

Det er ikke noen tvil om at Russland kommer til å tape krigen mot Ukraina, men ikke før mange flere liv er gått tapt, sier den russiske eks-soldaten.

Nikita Chibrin er en tidligere soldat fra den russiske byen Jakutsk i Sibir. Han skal ha vært en del av den russiske militærenheten som ble anklaget for å ha begått krigsforbrytelser under Russlands offensiv i Butsja, Barodianka og andre byer nord for Kyiv.

I et intervju med CNN forteller Chibrin at han rømte fra krigen, og flyktet til Europa via Belarus og Kazakhstan.

– Vil ikke stoppe før alle dør

Gjennom krigens hete har det blitt avdekket flere svakheter i den russiske krigsmaskinen, og det som skulle bli en «enkel» seier for Russland, har utviklet seg til en utmattelseskrig. Russland har mistet soldater, krigsutstyr, og generaler, som skal være tatt ut av ukrainske styrker.

– Russland vil ikke stoppe før alle dør. Soldater er kanonføde for dem. De respekterer dem ikke.

Sikker på russisk tap

Han har sett hvordan det kjempes på nært hold, og hevder utstyret og våpnene de russiske soldatene har, ikke er noen kamp mot våpnene Ukraina har tilgjengelig.

– Selvfølgelig kommer Russland til å tape. Hele verden støtter Ukraina. Man er dum om man tror Russland vil vinne. De trodde de kunne okkupere Kyiv i løpet av tre dager. Hvor mange dager har det gått nå? De trodde de ville bli møtt av blomster i Ukraina, men i stedet ble de bedt om å dra til helvette og fikk molotov-cocktailer kastet etter seg, sier Chibrin.

Ifølge Nikita Chibrin var flere av hans medsoldater ekstremt dårlig forberedt for kamp, og treningen de fikk var ikke helt det store.

Elendig soldat-trening

ABC Nyheter har tidligere skrevet om den russiske soldaten «Ivan», som befant seg ved frontlinjen i Ukraina kun ti dager etter han ble vervet inn i det russiske militæret. Ivan fortalte om flere soldater i sitt kompani som ikke visste hvordan et maskingevær fungerer.

Nikita Chibrin har samme erfaring. Flere av hans medsoldater var ekstremt dårlig forberedt for kamp, og treningen de fikk var ikke helt det store, ifølge Chibrin.

Han og de andre soldatene skal ha fått et våpen, en blink og fem tusen kuler.

– Det var ikke noe ordentlig trening, sier Chibrin.