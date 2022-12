Korrupsjonsskandale blir tema på EU-toppmøte

NTB

EU-parlamentets president Roberta Metsola lover å gjøre alt hun kan for å rydde opp etter visepresidenten som før helgen ble pågrepet og siktet for korrupsjon.

Metsola bekrefter at hun vil ta opp korrupsjonsskandalen når hun møter EUs stats- og regjeringssjefer på et toppmøte i Brussel torsdag.

– Mitt budskap er at det ikke vil være noen straffrihet. Ingenting skal feies under teppet, og ting kommer ikke til å fortsette som før, sa EU-presidenten til pressen på vei inn til toppmøtet.

Hun lover å gjøre alt hun kan for å rydde opp etter visepresident Eva Kaili, som før helgen ble arrestert og anklaget for å ha mottatt bestikkelser for ulovlig påvirkningsarbeid på vegne av en golfstat. Ifølge flere kilder er det snakk om Qatar. Også tre andre med tilknytning til EU- parlamentet ble arrestert.

EU-parlamentet vedtok tirsdag å fjerne Kaili som visepresident. Selv bedyrer hun sin uskyld.

Metsola kaller korrupsjonssaken et slag mot demokratiet.

– Det tar tid å bygge tillit, men bare et øyeblikk å rive det ned, sier hun.