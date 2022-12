Krig, klimaendringer og krisestemning – dette var nyhetsåret 2022

NTB

Dette er blant de viktigste hendelsene i nyhetsåret 2022.

Januar

5. januar: Det erklæres unntakstilstand i Kasakhstan. Med støtte fra Russland slår myndighetene hardt ned på store demonstrasjoner.

10. januar: EUs klimaovervåking fastslår at de siste sju årene er de varmeste som er registrert.

10. januar: Opposisjonslederen Aung San Suu Kyi får den første av mange fengselsdommer i år i Myanmar.

12. januar: Storbritannias statsminister Boris Johnson vedgår at han var på fest under nedstengingen. Han får senere en bot for dette.

15. januar: En vulkan i Tonga har det største utbruddet som er registrert i verden. Øygruppa blir isolert i flere uker.

22.–25. januar: Vesten og Taliban diskuterer Afghanistans fremtid i Oslo.

23. januar: Et militærkupp skjer i Burkina Faso.

23. januar-februar: 238 dør i to kraftige stormer i det vestlige Indiahavet.

29. januar: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sparker sjefen for landets statistikkbyrå etter at byrået legger fram høye inflasjonstall. I løpet av året skal inflasjonen i landet toppe 80 prosent, ifølge offisielle tall.

Januar: USA og mange europeiske land begynner å donere våpen og annet militært utstyr til Ukraina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har vært en av årets mest markante figurer. Les mer Lukk

Februar

Februar: Forhandlinger mellom Russland og Ukraina går i stampe, og spenningsnivået stiger i Europa.

15. februar: Over 150 dør i store gjørmeskred i brasilianske Petrópolis.

18. februar: Malawi erklærer polioutbrudd. Polio brer seg i flere land gjennom året.

24. februar: Russland invaderer Ukraina fra flere kanter. President Putin påstår at målet er å «avmilitarisere og avnazifisere» Ukraina.

26. februar: EU, USA og andre innfører nye, kraftige sanksjoner mot Russland. Dette fører til en finanskrise i landet.

Februar-mars: Millioner av flyktninger strømmer ut av Ukraina.

Februar-mars: Russland og Belarus utestenges fra en mengde internasjonale organisasjoner og idrettsarrangement.

28. februar: FNs klimapanel (IPCC) fastslår at mange klimaendringer allerede er i ferd med å bli irreversible.

Mars

2. mars: Russland omringer havnebyen Mariupol og beleirer den fram til forsvarerne overgir seg 20. mai. Beleiringen fører til tusenvis av sivile dødsfall og internasjonal fordømmelse.

4. mars: Russland inntar Zaporizjzja-kraftverket, Europas største kjernekraftverk.

4. mars: Minst 60 mennesker blir drept i et selvmordsangrep mot en sjiamuslimsk moské i pakistanske Peshawar.

11. mars: Den saudiarabiske bloggeren Raif Badawi løslates etter ti år i fengsel. Han får fortsatt ikke forlate landet.

12. mars: Saudi-Arabia henretter 81 mennesker på samme dag.

15. mars: Polens, Slovenias og Tsjekkias statsministre besøker Ukrainas hovedstad Kyiv etter at russiske styrker måtte oppgi forsøkene på å innta byen.

21. mars: Et China Eastern Airlines-fly styrter i Sør-Kina, og 133 mennesker omkommer.

23. mars: Afghanske tenåringsjenter får komme tilbake til skolen, men sendes hjem igjen etter noen timer.

24. mars: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg forlenger sin periode i posten med ett år.

25. mars: Telenor selger sin Myanmar-avdeling.

25. mars: Russland varsler at de nå konsentrerer seg om å innta hele Donbas-regionen av Ukraina.

27. mars: Norske Liv Ullmann får en Æres-Oscar.

30. mars: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj taler til Stortinget, en av mange taler for nasjonalforsamlinger verden over.

Havnebyen Mariupol ble lagt i ruiner, og mange tusen sivile og soldater ble drept under beleiringen fra russiske styrker i mars-mai. Les mer Lukk

April

3. april: Massegraver blir oppdaget etter at russiske styrker har trukket seg ut av Kyiv-forstaden Butsja.

4. april: Den siste delen av IPCCs sjette hovedrapport konkluderer med at klimaendringene må nå sitt toppunkt senest i 2025 og falle med 43 prosent i 2030 om man skal begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

7. april: USA får sin første svarte kvinnelige høyesterettsdommer idet Ketanji Brown Jackson blir godkjent av Senatet.

7. april: Russland suspenderes fra FNs menneskerettsråd med klart flertall.

9. april: Pakistans statsminister Imran Khan blir kastet av nasjonalforsamlingen etter en lengre politisk krise i landet. Opposisjonslederen Shehbaz Sharif tar over.

15.–17. april: Det blir opptøyer i flere svenske byer etter at den danske politikeren Rasmus Paludan planlegger brenninger av Koranen. Mer enn 300 politifolk blir skadd.

24. april: Frankrikes president Emmanuel Macron blir gjenvalgt med 58,5 prosent av stemmene.

25. april: Den tyrkiske filantropen og aktivisten Osman Kavala dømmes til livstid i fengsel for finansiering av demonstrasjoner og kuppforsøk.

29. april: Et bombeangrep mot en moské i Afghanistans hovedstad Kabul krever minst 50 menneskeliv.

Mai

Mai: En voldsom hetebølge med temperaturer nærmere 50 grader tar slutt i India og Pakistan etter to måneder. Minst 90 mennesker dør i ekstremværet, som forskere mener er tett knyttet til klimaendringene.

9. mai: Diktatorsønnen Bongbong Marcos blir valgt til Filippinenes nye president i et valgskred.

9. mai: Idet Sri Lanka gjennomgår en nærmest total økonomisk kollaps og stor politisk uro, trekker statsminister Mahinda Rajapaksa seg.

11. mai: Den palestinsk-amerikanske journalisten Shireen Abu Akleh blir skutt og drept under en reportasje fra en flyktningleir i Jenin. FN og USA konkluderer med at hun trolig ble skutt av en israelsk soldat. Israelsk politi griper også inn mot gravfølget hennes.

12. mai: Nord-Korea bekrefter sitt første coronatilfelle, som blir starten på en omfattende epidemi i det lukkede landet.

15. og 16. mai: Finland og Sverige kunngjør at de vil søke om Nato-medlemskap.

20. mai: De siste ukrainske soldatene i Mariupol legger ned våpnene sine. Den bombeherjede havnebyen inntas av Russland.

25. mai: En 18-åring skyter og dreper 21 personer på en barneskole i Texas. Sammen med flere andre masseskytinger i mai fører dette til en stor våpendebatt i USA.

31. mai: EU-landene blir enige om et forbud mot oljeimport fra Russland.

Kraftige hetebølger rammet blant annet India og Sør-Europa i 2022. Klimaendringene antas å være en viktig del av årsaken. Her fra elva Yamuna nær Indias hovedstad New Delhi. Les mer Lukk

Juni

1. juni: Johnny Depp vinner rettssaken mot ekskona Amber Heard, som han anklaget for ærekrenkelser.

2.–5. juni: Storbritannia feirer 70 år på tronen for dronning Elizabeth.

14. juni: Polen avvikler det omstridte disiplinærkammeret for landets dommere etter en langvarig strid med EU.

15. juni: USAs sentralbank gjennomfører det første av fire store rentehopp på 0,75 prosentpoeng for å få bukt med høy inflasjon. Sentralbanker verden over gjennomfører lignende grep idet inflasjonen nærmer seg og etter hvert topper 10 prosent i mange vestlige land.

19. juni: Den tidligere geriljakrigeren Gustavo Petro blir første venstresidekandidat som vinner presidentvalget i Colombia.

22. juni: Over 1.000 mennesker dør i et jordskjelv i Paktika-provinsen i Afghanistan.

23. juni: Ukraina og Moldova blir såkalte kandidatland i EU.

24. juni: USAs høyesterett setter til side Roe vs. Wade-kjennelsen som siden 1973 har sikret kvinner en føderal rett til å ta abort.

28. juni: Tyrkia, Sverige og Finland blir enige om en kontroversiell avtale som skal sikre de to siste Nato-medlemskap tross tyrkisk motstand.

29. juni: Israels statsminister Naftali Bennett går av og det utskrives nyvalg. Yair Lapid blir statsminister 1. juli.

Juni-juli: En hetebølge rammer store deler av Sør- og Vest-Europa. Toppen nås 14. juli med 47 grader i Nord-Portugal. Flere land rammes av tørke og skogbranner, og hundrevis av mennesker dør. Også USA rammes av en voldsom hetebølge.

Verden over merker forbrukerne det samme: Prisene stiger raskt. Inflasjonen har steget til nivåer man ikke har sett siden 1980-tallet. Les mer Lukk

Juli

3. juli: En mann skyter rundt seg på kjøpesenteret Field's i København og dreper tre, mens 27 blir såret.

6. juli: En kvinne blir drept av en nynazist under Almedalsveckan i Sverige. Centerpartiets leder Annie Lööf var nynazistens antatte mål.

7. juli: Storbritannias statsminister Boris Johnson går av.

8. juli: Japans tidligere statsminister Shinzo Abe blir skutt og drept under en valgkamptale.

9. juli: Den amerikanske Kongressen holder sin første høring om angrepet på Kongressen 6. januar 2021. 9 millioner følger høringen på TV.

13. juli: Italias regjering faller, og det utskrives nyvalg til september. Mario Draghi blir sittende som statsminister inntil videre.

22. juli: Russland, Ukraina, Tyrkia og FN undertegner en avtale om trygg eksport av ukrainske landbruksprodukter over Svartehavet for å lette på verdens matvarekrise.

23. juli: Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærer at apekopper er en global helsekrise. På verdensbasis er det bekreftet om lag 80.000 tilfeller og 200 dødsfall.

31. juli: Al-Qaidas antatte leder, Ayman al-Zawahri, blir drept i et amerikansk luftangrep mot Kabul.

August

2. august: Velgere i den amerikanske delstaten Kansas stemmer nei til en grunnlovsendring som ville gjort det mulig å innføre abortforbud.

3. august: Leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, besøker Taiwan og blir den mektigste amerikanske politikeren som har besøkt øya. Kina gjennomfører store militærøvelser rundt øya som svar.

5.–7. august: Israel gjennomfører kraftige luftangrep mot Gazastripen.

7. august: Etter halvannet års diskusjoner og kompromisser vedtas en massiv klima- og helsepakke i det amerikanske Senatet. 370 milliarder dollar går til klimatiltak.

8. august: Amerikansk føderalt politi ransaker tidligere president Donald Trumps bolig Mar-a-Lago på grunn av mistanker om at han oppbevarer gradert materiale. Trump raser og kaller ransakingen politisk motivert.

9. august: William Ruto vinner presidentvalget i Kenya, men opposisjonstilhengere gjennomfører voldelige demonstrasjoner mot det de hevder er valgfusk.

12. august: Forfatteren Salman Rushdie knivstikkes gjentatte ganger under en forelesning i Chautauqua i New York, men overlever. Han mister et øye.

19. august: En mann blir skutt og drept midt på et kjøpesenter i Malmö, mens en tilfeldig forbipasserende kvinne blir såret. En 15 år gammel gutt blir pågrepet for drapet.

28. august: Pakistan erklærer klimakatastrofe idet landet rammes av enorme oversvømmelser som krever over 1.700 menneskeliv.

30. august: Sovjetunionens siste leder og fredsprisvinner Mikhail Gorbatsjov dør, 91 år gammel.

August: Frykten brer seg for en alvorlig ulykke ved det russiskokkuperte kjernekraftverket Zaporizjzja.

Dronning Elizabeth II av Storbritannia døde 8. september, 96 år gammel, etter 70 år på tronen. Les mer Lukk

September

1. september: FNs høykommissær for menneskerettigheter fastslår at Kinas framtreden i Xinjiang-regionen kan være en forbrytelse mot menneskeheten.

2. september: G7-landene blir enige om å innføre pristak på russisk olje.

5. september: Chilenske velgere stemmer ned et forslag til ny grunnlov med klar margin.

5. september: Liz Truss vinner ledervalget i Storbritannias konservative parti og blir landets nye statsminister.

5. september: Den uavhengige russiske avisa Novaja Gazeta mister utgiverlisensen etter 32 år.

5. september: Et kraftig jordskjelv rammer Sichuan-provinsen i Kina. 93 personer omkommer.

8. september: Dronning Elizabeth den 2. av Storbritannia dør, 96 år gammel. Over 4 milliarder mennesker ser begravelsen 19. september. Sønnen Charles blir konge.

11. september: Borgerlig side vinner valget i Sverige. Ulf Kristersson blir statsminister.

14. september: Nye trefninger oppstår mellom Armenia og Aserbajdsjan, og nærmere 200 soldater blir drept.

14.–16. september: Mange titalls mennesker blir drept i trefninger mellom Kirgisistan og Tadsjikistan.

16. september: Store demonstrasjoner og opptøyer bryter ut i Iran etter at Mahsa Amini dør i det såkalte moralpolitiets varetekt.

16. september: Nye massegraver blir funnet i Izium, som ukrainske styrker nettopp har gjenerobret.

21. september: Etter at Ukraina har gjenerobret store områder, kunngjør Vladimir Putin delvis mobilisering av russiske styrker. Hundretusenvis av russere rømmer landet i de påfølgende dagene.

23. september: Et kontroversielt budsjettforslag skaper finanskrise i Storbritannia.

25. september: Ytre høyre vinner valget i Italia for første gang. Giorgia Meloni blir landets første kvinnelige statsminister.

26. september: Det blir oppdaget lekkasje på gassledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen. Trolig skyldes lekkasjene sabotasje.

27.–30. september: Cuba og store deler av det sørlige USA rammes hardt av orkanen Ian. Minst 157 mennesker dør.

27. september: Russland kunngjør planer om å innlemme fire ukrainske fylker i landet. Verdenssamfunnet anerkjenner ikke annekteringen.

30. september: Burkina Faso gjennomgår årets andre militærkupp.

30. september: Ukraina kunngjør at de søker om Nato-medlemskap som svar på Russlands annektering av fire fylker.

Høsten 2022 kokte det over for mange iranere, etter at det såkalte moralpolitiet pågrep en kvinne som senere døde i deres varetekt. Les mer Lukk

Oktober

1. oktober: En fotballkamp i Indonesia ender med opptøyer der 131 mennesker omkommer.

7. oktober: Ukrainske Senteret for sivile rettigheter, russiske Memorial og belarusiske Ales Bjaljatski vinner Nobels fredspris.

14. oktober: Klimaaktivister i London blir pågrepet for å ha kastet tomatsuppe på et van Gogh-maleri. Handlingen blir etterlignet andre steder.

17. oktober: Nigeria kunngjør at minst 600 mennesker omkom i en flom i landet i september.

21. oktober: Minst 150 mennesker blir drept i sammenstøt mellom ulike grupper i Sudan.

23. oktober: Xi Jinping blir valgt til en tredje femårsperiode som Kinas leder og sikrer seg enda mer makt enn før.

25. oktober: Rishi Sunak blir ny statsminister i Storbritannia etter at Liz Truss gikk av etter mindre enn to måneder på posten.

28. oktober: Elon Musk sluttfører sitt oppkjøp av Twitter. I de påfølgende ukene sparkes mange av de ansatte og det spres stor usikkerhet om plattformens fremtid.

29. oktober: Minst 158 personer, deriblant en norsk kvinne, omkommer i en trengselsulykke i Sør-Koreas hovedstad Seoul.

29. oktober: Minst 100 blir drept når al-Shabaab angriper to steder i Mogadishu med bomber.

29. oktober: Den tropiske stormen Nalgae rammer Filippinene, og minst 150 dør.

30. oktober: Lula da Silva beseirer sittende president Jair Bolsonaro i presidentvalget i Brasil.

30. oktober: Minst 141 mennesker dør når en bro i India raser sammen.

Oktober: Russland trapper opp rakettangrepene mot ukrainske byer og infrastruktur, særlig strømnettet.

Flommen i Pakistan i sommer krevde over 1.700 menneskeliv. Klimakrisen rammer ujevnt, og hjelp til de fattige landene som rammes hardest, sto i sentrum på årets klimatoppmøte. Les mer Lukk

November

1. november: Statsminister Mette Frederiksen går inn for å danne bred regjering etter valget i Danmark.

1. november: Høyresiden vinner valget i Israel.

2. november: Etiopias regjering og myndighetene i Tigray blir enige om en våpenhvile etter to års borgerkrig.

6.–18. november: FNs klimakonferanse COP27 finner sted i Sharm-el-Sheik i Egypt. Landene blir enige om å opprette et fond som støtter rammede fattige land.

8. november: Republikanerne vinner et knapt flertall i Representantenes hus i det amerikanske kongressvalget, mens Demokratene beholder flertallet i Senatet.

11. november: Ukrainske styrker inntar Kherson, den eneste fylkeshovedstaden Russland hadde inntatt siden krigens begynnelse.

14. november: USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping møtes under G20-toppmøtet i Indonesia.

15. november: Verdens befolkning passerer 8 milliarder.

15. november: Ukrainske raketter på avveie lander i en polsk landsby og dreper to. I flere timer frykter man at de er russiske.

15. november: USAs tidligere president Donald Trump kunngjør at han stiller som kandidat til posten i 2024.

16. november: Nasa skyter opp den ubemannede måneraketten Artemis 1.

19. november: Tyrkia angriper hundrevis av kurdiske mål i Syria.

21. november: Et jordskjelv rammer Vest-Java i Indonesia. Minst 272 omkommer.

22. november: EU-kommisjonen foreslår et krise-pristak på gass.

24. november: Etter mer enn ett års opphold begynner samtaler mellom Venezuelas regjering og opposisjonen i norsk regi.

November: Store demonstrasjoner oppstår i kinesiske storbyer i protest mot landets ekstremt strenge coronatiltak.

30. november: Kinas tidligere leder Jiang Zemin dør, 96 år gammel.

Desember

7. desember: Minst 25 medlemmer av ytre høyre-nettverket Reichsbürger blir pågrepet for å ha planlagt statskupp.

7. desember: Perus president Pedro Castillo forsøker å oppløse nasjonalforsamlingen og utskrive nyvalg, men blir istedenfor avsatt.