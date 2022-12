Alexander Khodakovsky: Nato-alliansen kan bare beseires med atomvåpen

Daværende opprørskommandant Alexander Khodakovsky fra Vostok-bataljonen under et intervju i Donetsk 8. juli 2014. Khodakovsky er tidligere sjef for Ukrainas Alpha spesialenhet i Ukrainas sikkerhetstjeneste (SBU). Under opprøret i Donbas i 2014 hoppet han av og ble leder av de pro-russiske «Patriotic Forces of Donbas» i Donetsk Oblast, og senere minister for Folkerepublikken Donetsk.

Erkjenner at Russland ikke er i stand til å nedkjempe Ukraina med konvensjonelle våpen.

I en sjelden innrømmelse uttaler den prorussiske kommandanten Alexander Khodakovsky at han mener tiden er inne for å bruke hardere skyts mot de ukrainske forsvarerne.

Nå advarer han om at Russland risikerer et ydmykede nederlag på slagmarken dersom de fortsetter krigen uten å ta i bruk sine aller tyngste og farligste våpen.

– Vi har ikke ressurser til å beseire Nato-blokken med konvensjonelle midler. Men vi har atomvåpen til det, sier Khodakovsky i et intervju på den statlige russiske TV-kanalen Russia-1, skriver CNN.

Alexander Khodakovsky er ingen hvem som helst. Han var tidligere sjef for Ukrainas Alpha spesialenhet i Ukrainas sikkerhetstjeneste (SBU). Under opprøret i Donbas i 2014 hoppet han av og ble leder av de pro-russiske «Patriotic Forces of Donbas» i Donetsk Oblast, og senere minister for Folkerepublikken Donetsk.

Før Putin ga ordre om å invadere Ukraina natt til 24. februar ble russernes krigsmaskin regnet som totalt overlegent det ukrainske forsvaret.

Takket være omfattende leveranser av vestlige våpen har Ukraina ikke bare klart å stå imot den russiske aggresjonen, men også drevet russerne ut av okkuperte områder.

Russlands president Vladimir Putin observerer militærøvelsen Vostok 2022 utenfor Vladivostok, tirsdag 6. september 2022. Putin har signalisert at han kan ty til atomvåpen for å beskytte de russiske områdene som er okkupert av Russland.

Ti måneder inn i krigen har frontene frosset til.

De russiske generalene har innsett at motstanderen er såpass sterk at de i stedet for å rykke fram, graver seg ned.

Samtidig er det ventet at Ukraine vil innlede nye offensiver i løpet av vinteren. Da risikerer Russland å miste enda mer av territoriet de hittil har okkupert. Selv Krimhalvøya kan stå i fare for å bli gjenerobret. Det vil i så fall være et enormt prestisjenederlag for Vladimir Putin.

De aller hardeste kampene raser nå i Øst-Ukraina, og spesielt i Luhansk. Rundt byen Bakhmut er det så å si ingenting igjen av bebyggelsen. Alt er ødelagt etter omfattende artillerikamper. Nå er russerne nervøse for at de kan bli slått tilbake også her.

– Alle innser at den neste eskaleringsspiralen bare kan være det kjernefysiske stadiet

Nå sier Alexander Khodakovsky rett ut at Russland ikke vil kunne vinne mot Ukraina og Nato-alliansen uten å ty til kjernefysiske våpen.

Khodakovsky tar derfor til orde for at den neste fasen av krigen vil kunne skje ved bruk av atomvåpen, og at det vil snu krigslykkes i Russlands favør.

– Russland kan utplassere atomvåpen dersom Nato krysser visse grenser og blir direkte involvert i den militære konflikten. Alle innser at den neste eskaleringsspiralen bare kan være det kjernefysiske stadiet i krigen, sa Khodakovsky, ifølge Newsweek.

Han mener Putin derfor bare har «ett reelt alternativ» for å gå seirende ut av krigen med nabolandet, som allerede har kostet titusener av mennesker livet.

