Motbakke og nye skandaler for presidentkandidat Donald Trump

NTB

For snart en måned siden erklærte Donald Trump seg som presidentkandidat i 2024. Det har vært en måned i bratt motbakke for ekspresidenten.

Trumps tredje kandidatur til presidentembetet har ikke vært preget av den røde bølgen republikanerne håpet på i mellomvalget. De fleste av Trumps håndplukkede kandidater tapte for demokratene.

– Elendig start

Det republikanske flertallet i Representantenes hus er så skjørt at mye makt legges i hendene på de mest ytterliggående QAnon-inspirerte republikanske representantene. Det er ikke engang sikkert at mindretallslederen gjennom mange år, Kevin McCarthey, blir valgt som leder av Representantenes hus etter Nancy Pelosi, til tross for republikansk flertall.

– Denne presidentkampanjen har fått en elendig start. Donald Trump har snublet seg gjennom skandale etter skandale, sier professor i sammenlignende politikk Lara Brown til nyhetsbyrået AFP.

Mye motbør for Trump

Nesten daglig kommer det dårlig nytt for Trump, som ikke har holdt en eneste tale utenfor Mar-a-Lago siden han lanserte sitt kandidatur til valget om to år. CNN kaller de siste par ukene de verste i Donald Trumps politiske karriere. Mye skjer på kort tid her:

18. november: En spesialrådgivende dommer blir oppnevnt i dokumentsaken mot Trump.

22. november: Trump spiser middag med Kanye West og Hitler-beundreren Nick Fuentes i Trumps Florida-hjem Mar-a-Lago.

30. november: Demokratene i Representantenes hus får tilgang til Trumps selvangivelser.

1. desember: Trump taper rettssak om oppnevnelsen av en dommer som skulle forsinke dokumentsaken ved å gå gjennom alle dokumentene og identifisere private dokumenter.

2. desember: Donald Trump opptrer i en video som blir vist på et innsamlingsarrangement for personer som er dømt for sine handlinger under stormingen av Kongressen 6. januar i fjor.

2. desember: I en tale foreslår Donald Trump å oppheve grunnloven for at han skal bli kåret til vinner av 2020-valget.

6. desember: Trumps selskap blir dømt for skattesvindel.

6. desember: Trumps håndplukkede mann, Herchel Walker, taper omvalget om senatorplassen i Georgia.

6. desember: Trump er vert og stiller opp på bilde med en prominent QAnon-støttespiller.

7. desember: Trumps juridiske team finner nye graderte dokumenter i en lagerbygning som eies av Trump.

Vil sette grunnloven til side

Middagen med Kayne West og Nick Fuentes har vakt avsky langt inn i republikanernes rekker. Republikanere som av frykt for Donald Trumps vrede tidligere var tause, bruker nå ord som «tåpelig», «avskyelig» og «skandaløst» om middagen hjemme hos Trump.

De tidligere tause Trump-tilhengerne er enda ivrigere etter å distansere seg fra Trump når han nå krever at grunnloven skal settes til side, slik at han kåres til vinner av presidentvalget i 2020.

Prestisjetap i Georgia

Det var heller ikke noe løft for den nye presidentkampanjen at den kanskje mest profilerte av Trumps håndplukkede menn, Herschel Walker, tapte omkampen i senatsvalget i Georgia.

– I samme uke opplever Donald Trump også at flere av hans mest profilerte donorer erklærer at de ikke vil gi penger til Trumps valgkamp for 2024, sier professor Lara Brown til AFP.

Kritikk fra sine egne

Selv Trumps nærmeste skal ifølge CNN nå stille spørsmål om Donald Trump er i ferd med å bli en byrde for Det republikanske partiet. Trump må tåle kritikk fra sine egne for at det ble en ulempe for kandidater i mellomvalget å være håndplukket av Trump.

– Det republikanske partiet må se dypt inn i vår sjel. Vi må først og fremst forstå at det har sin pris å være håndplukket av Donald Trump, sier den republikanske Arkansas-senatoren Asa Hutchinson syrlig til CNN.

Vil oppleve motvind

Framover er det mye slit i vente for Trump. Han er under en rekke etterforskninger og granskinger. Den mest alvorlige så langt handler om dokumentene han urettmessig tok med seg fra presidentembetet til sitt hjem i Florida.

I løpet av noen få uker avslutter kongresskomiteen som gransker stormingen av Kongressen 6. januar i fjor sitt arbeid. Komiteen kan ikke straffe noen, men sier den vil komme med tilråding om straffeforfølgning av ikke navngitte personer.

Synkende begeistring

Meningsmålinger forteller at Donald Trump kan vinne de republikanske primærvalgene, men tape et presidentvalg mot nær sagt hvilken som helst demokratisk kandidat.

Redaktør Sara Longwell i The Bullwark sier at fokusgrupper blant republikanske velgere nå viser en synkende begeistring for Donald Trump. De vil stemme på Trump, men andre kandidater som Florida-guvernør Ron de Santos begeistrer mer. Men først av alt er velgerne opptatt av valgbarhet.

– De ønsker en kandidat som kan vinne og slå Joe Biden. De er bare ikke sikre på om den kandidaten er Donald Trump, sier Longwell til CNN.