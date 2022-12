Sjimpanser på rømmen i Sverige skutt

NTB

Fire av sjimpansene som rømte fra en dyrepark utenfor Gävle i Nord-Sverige, er skutt, melder lokale medier. Den siste kom tilbake på egen hånd.

Apedramaet i Nord-Sverige begynte ved 12-tiden da tre sjimpanser klarte å ta seg ut. Nødetatene og skyttere ble kalt ut til dyreparken, og to av apene ble skutt etter kort tid.

Det ble brukt drone i søket etter den tredje rømlingen.

– Så fort de hadde kommet seg ut, holdt vi apehuset under oppsyn. Da vi så enda en sjimpanse forsøke å rømme, og den ble skutt, sier informasjonssjef Annika Troselius i Parks and Resorts, som eier Furuviksparken. Etter hvert fikk hun også beskjed om at den siste av de tre som var på rømmen, var skutt.

– Hele situasjon er tragisk på alle mulige måter. Dette skal ikke kunne skje. Vi må ta ansvaret fullt ut og granske dette, sier Troselius.

For lite bedøvelsesmiddel

Dyreparken hadde ikke nok bedøvelsesmiddel til å bedøve de rømte sjimpansene.

– Vi har veterinærer på stedet, men dessverre er det ikke nok bedøvelsesmiddel til alle sjimpansene. Den eneste utveien er derfor å skyte dem, for det viktigste akkurat nå er at ingen mennesker kommer til skade, sier Troselius til Expressen.

– Sjimpanser er sterke dyr, og regnes som høyrisiko. Dette er ikke dyr man skal være i nærheten av eller ha nærkontakt med. Det gjelder også våre medarbeidere, sier Troselius.

Ytterligere en sjimpanse kom seg ut, men vendte tilbake til innhegningen på egen hånd. Til sammen rømte altså fem av parkens sju sjimpanser.

Lover gransking og tiltak

På spørsmål om ikke dyrehager bør ha mer bedøvelsesmiddel når de har så mange sjimpanser, sier Troselius at det er noe hun også har spurt seg selv om.

– Det er mange spørsmål vi må få svar på. Jeg vil ikke spekulere i dag, men vi kommer til å være veldig selvkritiske. Vi ser svært alvorlig på dette.

Det er ikke klart hvordan sjimpansene klarte å komme seg ut. I tillegg til en full gransking, lover Troselius at de vil gjøre alt som trengs for å unngå en lignende hendelse i fremtiden.

Furuviksparken er stengt for sesongen, men det var gjester på hotellet som hører til anlegget. De ansatte informerte gjestene om hva som skjedde.