Ti år etter skytingen på Sandy Hook-skolen sliter familiene ennå

Barna som ble drept i skolemassakren på Sandy Hook-skolen i Connecticut, ville vært 16–17 år gamle nå. De ville vært i ferd med å ta førerkort og vurdere hvilket college de skulle gå på.

I stedet markerer familiene til de 20 skolebarna og seks lærerne som ble drept, ti år uten dem.

Desember er en spesielt vanskelig måned for mange i Newtown, byen i Connecticut der julefeiringen stadig har et anstrøk av sorg i forbindelse med årsdagen for USAs verste skyteepisode på en barneskole.

For tidligere elever på skolen som overlevde massakren 14. desember 2012, forverres angst og samvittighetskvaler, og for foreldrene betyr desember fornyet angst, samtidig som de fortsetter kampen på barnas vegne.

I februar vant foreldrene fram med et krav på 73 millioner dollar mot våpenfabrikanten Remington som lagde våpenet gjerningsmannen brukte. Og nylig ble konspirasjonsteoretikeren Alex Jones dømt til å betale en erstatning på 1,4 milliarder dollar for å ha fremmet påstander om at massakren var iscenesatt.

I november ble et minnesmerke for de 26 ofrene innviet i nærheten av den nye barneskolen som ble bygd for å erstatte den gamle. Den ble revet etter skytingen. Dermed føler de etterlatte et håp for framtiden.

Blomster er lagt ned på det nye minnesmerket for de 20 barna og seks lærerne som ble drept i skoleskytingen i Newtown i USA for ti år siden.

Ble aktivister

Nicole Hockley og Mark Barden var blant de etterlatte som etter massakren ikke ville sitte stille. De var med på å danne Sandy Hook Promise, en gruppe som arbeider med å hindre selvmord og masseskytinger.

Hockley, som mistet sin seks år gamle sønn Dylan, og Barden, som mistet sin sju år gamle sønn Daniel, synes begge det er vanskelig å tro at barna deres har vært borte i ti år.

– For meg er Dylan fortsatt den lille seksåringen, frosset i tiden, sier Hockley.

– Reisen vi har vært på de siste ti årene, føles ikke som ti år. Det føles ikke som det er ti år siden jeg sist holdt sønnen min i armene, sier hun.

Tiåret har heller ikke gjort det lettere for Barden og hans kone å tro på at Daniel er død.

– Det er fortsatt stunder der Jackie og jeg bare ser på hverandre og prøver å forstå det faktum at vår lille sjuårige gutt ble skutt til døde i sitt klasserom i første klasse, sier han.

– Jeg kan ikke la være å undres på hvordan han ville vært som 17-åring, sier han og gjentar tallet 17.

– Jeg tenker han ville vært en mer moden versjon av den nydelige, søte, empatiske, tankefulle, intelligente lille gutten han var som sjuåring. Det knuser hjertet mitt å tenke på hva han kunne ha bidratt med, og hva som ville komme. Og alt ble tatt fra ham, sier han.

Mark Barden og Nicole Hockley som grunnla Sandy Hook Promise-stiftelsen etter at de mistet barna sine Daniel og Dylan i skoleskytingen på Sandy Hook-skolen for ti år siden.

Skoleprogrammer mot våpenvold

Sandy Hook Promise-programmet er blitt brukt i undervisningen på over 23.000 skoler for 18 millioner barn og voksne. Viktige elementer er læring om varseltegnene på mulig skyting eller selvskading og et system for å melde fra anonymt om klassekamerater som kan være i stand til å skade andre eller seg selv.

Hockley og Barden har stor tro på at undervisningsprogrammene og meldesystemet har bidratt til å hindre mange selvmord og stanset noen skoleskytinger.

– Det er veldig tilfredsstillende og et enormt ansvar. Og det er en gave at vi har fått bygge noe som gir oss en måte å hedre barna våre ved å redde andre barn og beskytte familier mot å måtte gå gjennom det vi har gått gjennom, sier han.

Posttraumatisk stresslidelse

Ashley Hubner var i et klasserom i annen klasse da skytingen startet. Hun og hennes klassekamerater gjemte seg i kosekroken, mens skolens høyttalersystem ble slått på. Alle kunne høre skyting, skriking og gråt.

Da politiet kom, nektet hun og klassekameratene å åpne døra. De trodde det var de skumle som lot som de var politifolk, og de ropte nei, nei. Det tok en god stund for politiet å overbevise dem om at de faktisk var politi.

Ashley, som nå går i siste klasse på Newtons videregående skole, lider av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og sliter med angst og depresjon. Akkurat som mange andre som var til stede den dagen. Hun sier hun alltid blir mer preget og irritabel når årsdagen kommer.

– Selv om det er gått ti år, er dette fortsatt et problem mange av oss må håndtere i hverdagen og som berører oss sterkt, sier hun.

President Joe Biden gir Jackie Hegarty, som overlevde massakren på Sandy Hook-skolen, en klem under et arrangement i Washington for å markere tiårsdagen for skoleskytingen.

Skytinger fortsetter

Noe som gjør sorgen verre, er at skoleskytinger fortsetter å skje.

– Vi har hatt ti år på å endre ting, og det er så lite som er endret. Det synes jeg er motbydelig, sier hun.

Ashley sier det ikke har vært mye snakk blant klassekameratene hennes om årsdagen ennå.

– Jeg har følelsen av at alle prøver å late som alt er normalt. Men jeg er sikker på at når dagen kommer, vil folk strekke ut en hånd, og det vil jeg også, sier hun.

Hun er ikke sikker på hvordan hun vil markere dagen. Alle byens skoler er stengt på grunn av planleggingsdag, og hun sier at hun kanskje for første gang tar en tur for å se det nye minnesmerket.

Hun sier at det har vært et godt år på videregående skole, det beste skoleåret hun har hatt. Men hun gleder seg til college et annet sted.

– Jeg er veldig, veldig spent og gleder meg til å dra. Bare å få nye erfaringer, blir voksen og gå videre med dette nye kapitlet i livet, ikke sant, sier hun.

Traumatisert prest

Kirken St. Rose of Lima har vært et samlingssted for Newtown-samfunnet siden skytingen, da hundrevis av mennesker strømmet til den katolske kirken og mange måtte bli utenfor. Hver 14. desember siden det har kirken holdt en egen messe.

Monsignor Robert Weiss strever fortsatt med sitt eget traume. Kirken sto for begravelsene til åtte av de drepte barna, og siden det har han ikke sovet godt og blir lett følelsesladd. Under gudstjenester holder han alltid et øye med døra i tilfelle en voldelig person tar seg inn.

– Det er veldig vanskelig for meg å ha begravet åtte av disse barna. Det bringer bare tilbake så mange minner om den dype sorgen, sier han om årsdagen.

Gudstjenestene på årsdagene er preget av håp, med et tema om lyset som overvinner mørket, sier Weiss.

– Ondskapens mørke skal ikke overvinne det gode, og vi som samfunn må samarbeide for å sikre at det er det som skjer, sier han og mener de må feire for å minnes barna og familiene, og hvordan denne tragedien tross alt har ført til mange positive ting som hjelper mennesker.

Etter Sandy Hook var mange som kjemper mot våpenvolden i USA, frustrert over at ingenting ble gjort for å stanse skolemassakrer. At et lovforslag om restriksjoner ble nedstemt i Kongressen, var et hardt slag.

Ny giv etter Sandy Hook

Men senator Chris Murphy, som er demokrat fra Connecticut, sier at det ble en ny giv i bevegelsen mot våpen etter Sandy Hook, med tallrike nye grupper som krevde handling.

– I de ti årene fram til Sandy Hook kontrollerte våpenlobbyen Washington. De fikk alt de ønsket seg, sier han.

– Etter Sandy Hook begynte vi å bygge det jeg vil kalle den moderne lobbyen mot våpenvold. I de neste ti årene var alt egentlig fastlåst. Våpenlobbyen fikk ikke lenger det den ville ha, men dessverre fikk ikke vi det vi ville i Washington heller, sier han.

Etter masseskytingene i vår da 21 mennesker ble skutt i Uvalde i Texas og ti mennesker ble drept på et supermarked i Buffalo i New York, vedtok Kongressen den første viktige nye loven om begrensning av våpen på flere årtier.

Loven innebærer ny, utvidet bakgrunnskontroll av unge våpenkjøpere, bedre mentale helseprogrammer i skolen og såkalte røde flagg-bestemmelser som åpner for å beslaglegge våpnene til folk som vurderes som farlige.

– Jeg tror denne sommeren markerte et vippepunkt der bevegelsen for bedre våpensikkerhet har mer makt enn våpenlobbyen, sier Murphy håpefullt.

– Det blir en vanskelig desember for disse familiene. Men jeg håper de forstår hvor mye innsatsen deres har betydd for minnet om disse barna i de siste ti årene, sier han.