Minst fire døde i båtforlis i Den engelske kanal

NTB

Minst fire mennesker mistet livet da en båt med migranter begynte å synke i Den engelske kanal, opplyser britiske myndigheter.

43 mennesker ble reddet, hvorav 30 ble hentet opp av sjøen, melder BBC.

– Jeg er klar over den triste hendelsen i kanalen i morges, og jeg holdes konstant oppdatert med redningstjenestens respons, sier innenriksminister Suella Braverman, ifølge kanalen.

Mellom 30 og 50 mennesker antas å ha vært om bord i båten, som fikk problemer da den nærmet seg Kent sørøst i England. Tidligere på dagen sa ikke navngitte kilder at det var frykt for at mange var omkommet som følge av det kalde vannet.

Britiske myndigheter bekreftet tidlig at det pågikk en større lete- og redningsoperasjon i britisk farvann, men uten å si noe om omkomne.

Dagen før kunngjorde statsminister Rishi Sunak nye tiltak for å stanse båtene som frakter migranter og potensielle asylsøkere over kanalen. Fra fredag til søndag greide 460 mennesker å ta fra Frankrike til England i småbåter, ifølge BBCs reporter.

Den britiske kystvakten opplyste tidligere onsdag at både livbåter, redningsteam og en luftambulanse var sendt til stedet. En fiskebåt, samt et fransk fartøy og et helikopter, hjalp også til.

Varselet om ulykken kom cirka klokka 3.40 natt til onsdag. I Dover ble det målt 1 grad tirsdag kveld, og det er trolig kaldere ute på sjøen.

Leteoperasjonen er ventet å forsette utover dagen.