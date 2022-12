Ukraina bruker samme taktikk i Melitopol som under gjenerobringen av Kherson

Ukrainske styrker har ødelagt en nøkkelbro utenfor den russiskokkuperte byen Melitopol. Angrepet tolkes som et forsøk på å avskjære russernes forsyningslinjer til Krim.

Krysset over Molotsjna-elven ligger mellom Melitopol og landsbyen Kostyantynivka like øst for byen på motorveien M14.

Angrepet mot broen skal ha skjedd natt til onsdag. En video som er lagt ut på nettet skal vise at to av brupilarene skal være skadet i eksplosjonene. Selve bruspennet skal delvis ha kollapset, skriver The Guardian.

Trolig angrepet med HIMARS



Ubekreftede meldinger tyder på at angrepet skal ha skjedd med det langtrekkende amerikanske våpensystemet HIMARS, som har gjort det mulig for Ukraina å angripe russiske mål dypt inne på russiskokkupert territorium.

De russiske forsyningslinjene til byen vil sannsynligvis bli berørt etter at broen over Molochna-elven nå er satt ut av spill.

Les alt om krigen i Ukraina her

Ukrainske styrker brukte samme taktikk før de klarte å presse russerne ut av Kherson og gjenerobre byen.

I dagene og ukene før russerne valgte å gjøre retrett av om lag 30.000 soldater, ødela den ukrainske hæren systematisk de viktigste bruene til og fra Kherson. I tillegg bombarderte de russiske kommandoplasser og ammunisjonslagre.

Tar de Melitopol vil veien mot Krimhalvøya åpne seg,

De ukrainske styrken presser nå på for å få fotfeste på begge sider av Dnepr-elven. Melitopol sett på som et nøkkelmål etter gjenerobringen av Kherson.

Skulle da klate å ta Melitopol i en ny vinteroffensiv vil veien mot Krimhalvøya åpne seg, og russerne kan bli satt ut av spill og miste kontrollen med store landområder.

Da vil de russiske logistikkforbindelsene til Krim-halvøya og østover via Russland-okkuperte byer til Berdiansk og Mariupol bli kraftig forstyrret, skriver The Guardian.

Ukrainas forsvarsminister har varslet at de vil forsøke å ta tilbake nye landområder de kommende månedene til tross for kulde og frost.

Les også: Pentagon planlegger å sende Patriot-raketter til Ukraina