Zelenskyj: Ukraina skjøt ned dronesverm over Kyiv

NTB

Ukrainas president sier 13 droner er skutt ned i et angrep mot Kyiv. Tidlig onsdag morgen kunne innbyggerne høre eksplosjonene da dronene ble ødelagt.

– Terroristene startet denne morgenen med 13 Shahed-droner. Alle 13 ble skutt ned, sier Volodymyr Zelenskyj. Shahed er en iransk drone, som Russland har brukt i flere angrep mot Ukraina.

Det er ikke kommet meldinger om sårede eller drepte etter angrepet.

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko opplyste tidlig på morgenen at det hadde vært flere eksplosjoner i Kyiv, i bydelen Sjevtsjenko. Den gamle bydelen inneholder flere kjente bygninger, blant annet St. Sofia-katedralen.

De første meldingen om eksplosjonene kom litt før klokken 6. En halvtimes tid senere opplyste Klitsjko på Telegram at ti av dronene var skutt ned.

Ifølge Zelenskyj ble altså samtlige av dronene skutt ned.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Ordfører Vitalij Klitsjko avbildet på sitt kontor i Kyiv. Les mer Lukk

Splinter fra drone

To offentlige bygninger fikk skader fra splintene fra en drone, opplyste talsperson Svitlana Vodolaga i Kyivs redningstjeneste til kringkasteren Suspilne movlennja.

Kyiv-regionens guvernør Oleksij Kuleba opplyste torsdag morgen ifølge Sky News at byens luftvernsystem var aktivert. Luftvernsirenene ble skrudd på 20 minutter før eksplosjonene, ifølge kanalen.

Presidenten ber folk ta alarmene på alvor.

Den ukrainske hovedstaden har i nesten ti måneder vært utsatt for gjentatte luftangrep, og flyalarmen har gått hyppig siden invasjonen i februar. Siden oktober er angrepene trappet opp.

Sivile mål

Russerne har systematisk gått etter strømforsyning og annen infrastruktur, noe som har forstyrret tilgangen på vann, varme og elektrisitet for millioner av ukrainere. Tidligere i uken sa statsminister Denys Sjmyhal at 40 til 50 prosent av landets strømnett er ute av drift etter angrepene.

Det pågår også kamper langs frontlinjen i sør og øst.

Nettselskapet Ukrenergo sier ingen deler av energinettet ble rammet i onsdagens angrep. De roser luftvernet for «strålende» innsats.

Tirsdag sa president Zelenskyj til en giverkonferanse i Paris at Ukraina på kort sikt trenger 800 millioner euro i bistand til energisektoren. Han sa landet også trenger reservedeler, aggregater, og økt import av gass og strøm.

Langtrekkende luftvern

Tirsdag varslet amerikanske kilder at luftvernsystemer av typen Patriot kan bli levert til Ukraina. Ukraina har bedt om umiddelbar hjelp til å skyte ned de mange rakettene og dronene Russland skyter mot landet.

Patriot-systemet vil i så fall være det mest langtrekkende luftvernsystemet Vesten sender til Ukraina. Landet har også fått norskutviklede Nasams og andre systemer.

Men Ukraina har allerede vist seg i stand til å skyte ned mange droner med utstyret de har. Under den forrige store angrepsbølgen 5. desember ble over 60 av 70 angrep stanset, ifølge ukrainske myndigheter.

Kreml: Ingen forslag om våpenhvile

Kuleba har bedt landets allierte om å bidra med flere våpen for å hjelpe Ukraina med å «kjempe gjennom vinteren» og fortsette de militære fremskrittene.

Samtidig sier en talsmann for Russlands regjering at det ikke er noen diskusjon om våpenhvile over jul og nyttår.

– Nei, vi har ikke fått forslag fra noen om dette, og ingen saker av denne typen står på dagsordenen, svarte Kreml-talsmann Dmitrij Peskov da han fikk spørsmål om Russland vil ta pause fra kamphandlingene i den kommende høytiden.