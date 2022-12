Biden undertegnet lov som verner om likekjønnede ekteskap

NTB

Til jubel fra tusenvis og artistinnslag utenfor Det hvite hus undertegnet USAs president Joe Biden tirsdag lovgivning som skal verne om likekjønnede ekteskap.

– Denne loven og kjærligheten som den forsvarer, er et slag mot hat i alle dets former, sa Biden på plenen foran Det hvite hus.

– Og det er derfor loven har betydning for hver eneste amerikaner, fortsatte presidenten.

Artistene Sam Smith og Cyndi Lauper sang under tilstelningen. Representanter fra begge partier var til stede, noe som viser den voksende aksepten for forhold mellom likekjønnede – en gang blant landets mest omstridte temaer.

258 representanter stemte for, deriblant nesten 40 republikanere, mens 169 stemte mot i avstemningen om loven i Representantens hus tidligere denne måneden. Loven ble med det godkjent av begge kamrene i Kongressen, etter at et flertall i Senatet også stemte for. Dermed er den konservative høyesteretten forhindret fra å avskaffe retten til likekjønnet ekteskap slik de gjorde tidligere i år med retten til abort.

Den nye loven krever ikke at delstatene må innføre retten til likekjønnet ekteskap, men den krever at de anerkjenner slike ekteskap som er inngått i andre delstater.