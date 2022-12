Prisveksten avtar i USA – børsene steg

Et amerikansk flagg på New York-børsens fasade i juni. Året har vært preget av kraftig inflasjon, men de siste tallene viser at prisveksten nå demper seg. Foto: Julia Nikhinson / AP / NTB

NTB

Inflasjonen i USA har falt til 7,1 prosent på årsbasis. Det er overraskende lavt. Børsene reagerte med kraftig oppgang, mens dollarkursen falt.

Det er femte måned på rad at tallene fra USAs arbeidsmarkedsdepartement viser at den årsbaserte prisstigningen faller.

I juni nådde inflasjonen en topp på 9,1 prosent. I oktober hadde den falt til 7,7 prosent, for deretter å falle videre til 7,1 prosent i november. Analytikerne hadde i snitt ventet en inflasjon på 7,3 prosent.

Lavere bensinpris

Lavere priser på bensin, strøm og bruktbiler var med på å trekke prisveksten ned i måneden som gikk.

Markedsanalytikere gleder seg over utviklingen.

– Det er en virkelig god inflasjonsrapport som viser lavere inflasjon enn ventet. Inflasjonen i USA faller for femte måned på rad og er nå på det laveste nivået i år, sier sjeføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen, til Ritzau.

Dollarkursen ned

Tallene innebærer at konsumprisindeksen steg med 0,1 prosent fra oktober til november, ikke 0,3 prosent slik analytikerne hadde ventet.

At tallene var positivt nytt viste seg også ved at den usedvanlig høye dollarkursen sank med 1 prosent mot euroen og britiske pund, samt med nesten 2 prosent mot japanske yen. I tillegg steg oljeprisen med over 1 dollar per fat.

Inflasjonstallene gjorde også utslag på børsene i Asia og Europa, der kursene steg kraftig rett etter at tallene ble offentliggjort.

Oppgang på Wall Street

Dermed lå det også an til en god dag på Wall Street. I handelen før børsene åpnet, steg Samp;P 500 med rundt 2,8 prosent. Dow Jones og Nasdaq viste også en tydelig oppgang.

Ved stengetid hadde Dow Jones hatt en oppgang på 0,3 prosent, mens Samp;P 500 og Nasdaq økte henholdsvis 0,7 og 1 prosent.

Tallene minsker presset på den amerikanske sentralbanken Federal Reserve, som allerede har hevet renta seks ganger i år for å tøyle den kraftige prisstigningen. Selv om pilene peker i riktig retning, ligger det onsdag an til nok en oppjustering.

Da kan styringsrenten bli oppjustert med 0,5 prosentpoeng, noe mindre enn rentehevingen på 0,75 prosent etter de fire siste rentemøtene.