Kina klager inn USA til WTO i databrikkestrid

NTB

Kina har levert en formell klage på USAs til Verdens handelsorganisasjon (WTO), fordi amerikanerne begrenser Kinas tilgang til databrikker.

I oktober kunngjorde USA nye eksportrestriksjoner som begrenser Kinas mulighet til å kjøpe og produsere avanserte brikker som kan brukes til militære formål. Det gjør det vanskeligere for kineserne å utvide deler av teknologiindustrien og utvikle avanserte militære systemer.

Både enkelte avanserte brikker og halvlederutstyr er omfattet av restriksjonene. Målet er å hindre Kina å skaffe seg «sensitiv teknologi for militære formål».

Kina mener på sin side at USA en rekke ganger har brukt sikkerhetsspørsmål som en unnskyldning for å blande seg inn i normal internasjonal handel. Derfor har de klaget amerikanerne inn for WTO.

– Dette handler om internasjonal rettferdighet og stabiliteten i det globale handelssystemet, sier talsperson Wang Wenbin i det kinesiske utenriksdepartementet. De mener amerikanerne bryter internasjonale handelsregler, bedriver proteksjonisme og truer stabiliteten i internasjonale forsyningskjeder.