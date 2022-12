Mette Frederiksen er klar til å danne regjering

NTB

Mette Frederiksen har vært på Amalienborg for å fortelle dronning Margrethe at hun er klar til å danne en ny regjering, som skal presenteres torsdag.

Dermed er de langdryge regjeringsforhandlingene i Danmark ved veis ende.

Borgerlige Venstre og Moderaterne er med i den kommende koalisjonen. Sammen med Frederiksens sosialdemokrater har partiene til sammen 89 av 179 plasser i Folketinget. I tillegg har Venstre støtte fra en færøysk representant, mens Socialdemokratiet har støtte fra en representant fra Færøyene og en fra Grønland.

Tidligere tirsdag ble det meldt at Dansk Folkeparti og sentrumspartiet Radikale Venstre hadde trukket seg fra forhandlingene.

– Når vi valgte i aller siste øyeblikk å si nei takk til å sitte i regjeringen, så skyldes det at vi ikke fant det helt samme ambisjonsnivået på det som handler om Danmarks framtid, sa partileder Martin Lidegaard i Radikale Venstre til DR. De har lenge ønsket seg en bred samlingsregjering og presset fram nyvalg da de varslet mistillit mot Frederiksen i høst.

Ifølge Politiken skyldtes bruddet at Radikale Venstre ikke var fornøyd med hvor langt de andre partiene var villig til å strekke seg når det gjelder innsatsen for barn og unge, samt klimapolitikken.

Etter valget 1. november var Frederiksen raskt ute med å varsle at hun først og fremst ønsket seg en bred samlingsregjering. Dette til tross for at rød blokk sikret seg et knapt flertall.

Enhedslisten trakk seg tidlig fra forhandlingene, fulgt av Socialistisk Folkeparti (SF). Begge kritiserte statsministeren for å bevege seg for langt til høyre i regjeringsforhandlingene.