Støre lover fortsatt støtte til Ukraina

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er i dialog med de andre partiene på Stortinget om fortsatt støtte til Ukraina. Les mer Lukk

NTB

Norge forbereder et bidrag over flere år til gjenoppbygging av Ukraina. Det er klart etter tirsdagens støttekonferanse for Ukraina i Paris.