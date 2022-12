EU-parlamentet starter prosessen med å avsette Kaili

Prosessen er startet for å avsette Eva Kaili som visepresident i EU-parlamentet etter at hun ble arrestert for korrupsjon. Les mer Lukk

NTB

Lederne for alle partigruppene i EU-parlamentet er enig om å fjerne Eva Kaili som visepresident etter at hun ble pågrepet, anklaget for korrupsjon.