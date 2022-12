EU-enighet om klimatoll

Illustrasjonsfoto tatt ved et kullkraftverk i Saint-Avold i Frankrike. Foto: Jean-François Badias / AP / NTB

NTB

EU-landene og EU-parlamentet er blitt enige om innføringen av det som i praksis blir en klimatoll.

Offisielt er navnet «karbongrensejusteringsmekanisme», eller CBAM. I praksis er det snakk om en toll knyttet til klimautslippene forårsaket av varer som importeres.

– CBAM vil en viktig bærebjelke i europeisk klimapolitikk, sier EU-parlamentariker Mohammed Chahim fra Nederland.

EU-parlamentet opplyser tirsdag at det er oppnådd en foreløpig enighet om innføringen. Ifølge Financial Times blir tiltaket det første i sitt slag i verden.

Når systemet er innført, må selskaper i EU kjøpe såkalte CBAM-sertifikater ved import av visse typer produkter.

Dette skal sikre at prisen på importvarene tilsvarer prisen dersom varene var blitt produsert i Europa og underlagt EUs system for handel med kvoter for utslipp av klimagasser.

Dersom det finnes systemer for kvotehandel eller klimaavgifter i produsentlandet, skal det tas med i regnestykket når prisen på sertifikatene fastsettes.

Samtidig som CBAM innføres, skal gratiskvoter i kvotehandelen fases ut. Forhandlinger om dette fortsetter i EU utover i denne uken.