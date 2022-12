Lockerbie-mistenkt fremstilt for retten i USA

Ulykkesgranskere ved deler av vraket av Clipper Maid of the Seas, Pan Ams Boeing 747 jumbojet, som ble sprengt over Skottland rett før jul 1988. 270 mennesker ble drept. Arkivfoto: Dave Caulkin / A / NTB Les mer Lukk

NTB

Den libyske mannen som mistenkes for å ha laget bomben som sprengte et Pan Am-fly over skotske Lockerbie i 1988, ble mandag fremstilt for en amerikansk domstol.