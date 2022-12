Rapport: Ekstremt usannsynlig at Belarus vil invadere Ukraina

Kremls forsøk på å presse Belarus til å støtte deres offensive kampanje i Ukraina er ifølge ISW del av en langsiktig plan for å feste et grep om Belarus og deres militære ressurser.

Belarus' støtte til Russland under krigen, svekker deres eget forsvar, ifølge tankesmien Institute for the Study of War.

Helt siden Russland invaderte Ukraina, har Belarus gitt Russland indirekte støtte i krigen.

I de tidligste fasene av krigen, tilbake i februar, lånte Belarus’ president Aleksandr Lukasjenko ut belarusisk territorium til Russlands forsvar. Dette sikret Russland svært viktige innganger til den nordlige delen av Ukraina.

Det er også tidligere rapportert at Belarus har supplert Russland og deres offensiver med både materiale, trygt territorium og luftrom hvorfra Russland har kunnet angripe Ukraina med høypresisjonsvåpen.

«Ekstremt usannsynlig»

Russiske myndigheter har flere ganger indikert at Belarus kan ende opp med å sende egne bakkestyrker inn i Ukraina for å kjempe side om side med Russland. Aleksandr Lukasjenko har ved noen anledninger spilt med på Russlands utsagn, men det er ifølge den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW) «ekstremt usannsynlig» at Belarus vil invadere Ukraina i nærmeste fremtid.

Og dersom de skulle bestemme seg for å invadere Ukraina, vil de ifølge tankesmia ikke være i stand til å utrette mer enn å trekke ukrainske styrker vekk fra andre sentrale krigssoner, grunnet den svært lite effektive slagkraften Belarus har tilgjengelig.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Russland og Vladimir Putin har ifølge Institute for the Study of War i lengre tid forsøkt å etablere permanent militær tilstedeværelse i Belarus, i tillegg til direkte kontroll over det belarusiske forsvaret. Les mer Lukk

Russland vil ha direkte kontroll

Ifølge ISW er påstandene om at Belarus vil invadere Ukraina kun et russisk forsøk på å låse ukrainske styrker til grensen mot Belarus, noe som vil hindre Ukrainas forsvar i å styrke operasjoner i andre krigsherjede områder.

Kremls forsøk på å presse Belarus til å støtte deres offensive kampanje i Ukraina, er ifølge ISW del av en langsiktig plan for å feste et grep om Belarus og deres militære ressurser.

Russland har ifølge tankesmia i lengre tid forsøkt å etablere permanent militær tilstedeværelse i Belarus, i tillegg til direkte kontroll over det belarusiske forsvaret.

Svekker eget forsvar

Lukasjenkos støtte til Russlands krigføring i Ukraina, i tillegg til det russiske presset på at Belarus skal delta i krigen, skaper friksjon i det belarusiske forsvaret, ifølge ISW.

De belarusiske soldatene har fått med seg hvordan det har gått med de russiske soldatene som har invadert Ukraina, og ønsker ikke å lide samme skjebne. Flere belarusiske soldater skal i frykt for å bli en del av krigen, være svært misfornøyd med lederskapet i sitt eget forsvar.

En konsekvens av at Belarus har støttet Russland, skal ifølge ISW være at Belarus svekker sitt eget forsvar så mye at de ikke kan utføre noen militærøvelser på egenhånd.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

En russisk rakettkaster fyrer av raketter under en treningsøvelse i Belarus. Les mer Lukk

Konflikt mellom russiske og belarusiske soldater

Belarus skal ifølge ISW ha sendt 122 stridsvogner til Russland siden krigen startet. Selv mangler landet muligheten til å produsere egne stridsvogner, noe som gjør donasjonen deres til Russland til en begrensning for dem selv. Det samme gjelder forsendelser av artillerivåpen og ammunisjon.

Også opptrening av nåværende og nye soldater blir utfordrende for Belarus, som en konsekvens av samarbeidet med Russland. Belarus har åpnet dørene for Russland, og trener opp russiske soldater som er utstasjonert i Belarus. Ifølge ISW skal det belarusiske forsvaret nå være ansvarlig for å trene opp dobbelt så mange soldater som de vanligvis gjør.

De belarusiske og russiske soldatene har gått oppå hverandre i flere måneder nå, og ifølge ISWs rapport, er det levert inn flere klager fra belarusiske soldater, som omhandler konflikter med russiske soldater.