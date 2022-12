EU-landene enige om ny sanksjonspakke mot Iran

NTB

Eus utenrikssjef Josep Borrell sier medlemslandene er enige om en ny pakke med sanksjoner etter at Iran har henrettet minst to demonstranter de siste dagene.

Ytterligere 24 personer og fem juridiske enheter knyttet til den iranske ledelsen føres nå opp på EUs sanksjonsliste, sier Borrell.

Det var også ventet at det ville komme enda en runde med sanksjoner mot Russland, den niende sanksjonspakken mot landet, men her klarte ikke EU-landene å bli enige denne gangen.

– Vi diskuterte den niende sanksjonspakken. Vi oppnådde ikke enighet, men jeg håper det vil skje i løpet av uken, sier Borrell, som opplyser at forhandlingene fortsetter. Før møtet håpet han å komme i mål med denne pakken mandag eller tirsdag.

Droner og dødsstraff

Sanksjonene mot Iran er også en reaksjon på at landet har levert droner til Russland, sa utenrikssjefen da han før mandagens utenriksministermøte i EU varslet en «meget hard» sanksjonspakke.

Dette er den andre runden med sanksjoner EU innfører mot Iran.

Mandag kunngjorde Iran at de svartelister 32 personer som svar på europeiske sanksjoner. Talsmann Nasser Kanani i Irans utenriksdepartement beskylder europeere og briter for å «blande seg inn i Irans innenrikspolitikk».

Blant de 32 er den britiske forsvarssjefen Tony Radakin og sjefen for etterretningsorganisasjonen MI5, Ken McCallum.

Omfattende protester

De siste dagene har Iran henrettet to personer som var dømt til døden i forbindelse med protestene mot regimet etter at Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt i september.

De omfattende demonstrasjonene mot regimet blir omtalt som den største utfordringen mot landets styresett siden den islamske revolusjonen i 1979. Ifølge den Oslo-baserte organisasjonen Iran Human Rights har minst 488 mennesker blitt drept. Over 18.200 skal være pågrepet.

Offentlig henging

Mandag ble det kjent at Majidreza Rahnavard var blitt hengt offentlig i byen Mashhad nordøst i landet. På rettsvesenets nettside Mizan står det at han ble dømt til døden 29. november for å ha drept to sikkerhetsvakter med kniv og skadd fire andre. De to vaktene deltok i den frivillige militsen Basij, som under protestene har spilt en sentral rolle i å angripe og pågripe demonstranter.

Sist torsdag ble 23 år gamle Mohsen Shekari (23) henrettet for å ha skadd et medlem av sikkerhetsstyrkene med machete og for å ha sperret en gate i Teheran. Henrettelsen vakte sterke internasjonale reaksjoner.

– Fredag hadde jeg en lang diskusjon med Irans utenriksminister. Vi diskuterte henrettelser, og jeg uttrykte EUs bekymring og fordømmelse, sa Borrell før utenriksministermøtet.

– Disse henrettelsene er et åpenbart forsøk på å skremme folk, ikke fra å begå kriminalitet, men kun fra å ytre sine meninger på gaten, kun for ønsket om å leve i frihet, sa Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock rett før utenriksministermøtet.

– Krig mot Gud

Henrettelsene av Shekari og Rahnavard skjer etter dom i revolusjonsdomstolen i Teheran.

Domstolen har fått internasjonal kritikk for å ikke la de tiltalte få velge sine egne advokater eller få innsyn i bevisene i saken.

Både Rahnavard og Shekari ble dømt for «moharebeh», et begrep som betyr å føre krig mot Gud.