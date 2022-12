EU-parlamentet starter korrupsjonsgransking – nye ransakinger

Eva Kaili er fratatt alle oppgaver i EU-parlamentet etter at hun ble pågrepet og fengslet i slutten av forrige uke, siktet for korrupsjon. Nå skal parlamentet starte en intern gransking av anklagene. Arkivfoto: EU-parlamentet / AP / NTB

NTB

EU-parlamentets leder har kunngjort en intern gransking av anklagen om korrupsjon som ble kjent før helgen. Mandag ble flere parlamentskontorer ransaket.

En representant for påtalemyndigheten i Belgia opplyser mandag at de har ransaket kontorer som tilhører EU-parlamentet.

Fredag ble en av visepresidentene i parlamentet, greske Eva Kaili, og fire andre sosialdemokrater pågrepet av belgisk politi, mistenkt for korrupsjon. Belgiske medier sier de fant poser med kontanter hjemme hos Kaili.

Flere boliger og kontorer ble ransaket, og politiet beslagla mobiltelefoner og minst 600.000 euro i kontanter. Beløpet tilsvarer rundt 6,3 millioner kroner med dagens kurs. Ifølge påtalemyndigheten gjelder saken ulovlig lobbyvirksomhet for en golfstat, som ifølge flere kilder er Qatar.

– Under angrep

Denne uken er EU-parlamentet samlet til en ukelang plenumssesjon i Strasbourg i Frankrike.

– EU-parlamentet er under angrep, kjære kolleger. Det europeiske demokratiet er under angrep, sa president Roberta Metsola da hun åpnet møtet.

– Demokratiets fiender, som ser på dette parlamentets eksistens som en trussel, skyr ingen midler. Disse ondsinnede aktørene, som kobles til autoritære tredjeland, skal ha brukt organisasjoner, fagforeninger, enkeltpersoner, assistenter og medlemmer av parlamentet i et forsøk på å korrumpere våre prosesser. De har ikke lyktes med sine ondsinnede planer, understreker Metsola.

Hun roser administrasjonen i parlamentet for samarbeidet med belgiske myndigheter i saken.

– Det vil alltid være noen som synes en sekk med penger er verdt risikoen. Det er avgjørende at de skjønner at de vil bli tatt, at våre etater fungerer og at de vil bli innhentet av loven, slik det har skjedd nå, sier parlamentslederen.

Fratatt alle oppgaver

– Anklagene mot visepresidenten er svært bekymringsfulle og alvorlige. Dette handler om troverdigheten til institusjonene våre, sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Lørdag ble Kaila fratatt alle oppgaver og ansvarsområder i parlamentet og søndag ble hun og tre andre siktede varetektsfengslet i Belgia.

Kaili er inntil videre fortsatt en av 14 visepresidenter og medlem i EU-parlamentet, noe som normalt gir henne parlamentarisk immunitet. Belgisk lov har likevel et unntak dersom man blir tatt på fersk gjerning.