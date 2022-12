Britisk etterretning: – Høyst usannsynlig at Russland når sine mål

Russland vil fortsatt prioritere å rykke dypere inn i Donetsk fylke, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

8. desember gjentok Kremls talsperson, Dmitrij Peskov, at Russlands hovedmål fortsatt er å beskytte innbyggerne i Donbas og den sørøstlige regionen i Ukraina. Ifølge Peskov er det fortsatt nødvendig med mer arbeid for å frigjøre disse områdene.

Mandag skriver britisk etterretning i sin daglige oppdatering at Russland sannsynligvis fortsatt har som mål å utvide kontrollen over hele Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson fylke. De hevder også russiske militærplanleggere fortsatt vil prioritere å rykke dypere inn i Donetsk fylke.

– Neppe betydelige fremskritt

Men, det er lite sannsynlig at Russland vil lykkes med sin strategi.

På grunn av manglende krefter på slagmarken, hevder det britiske forsvarsdepartementet det er tvilsomt om Russland vil kunne oppnå sine mål.

– Det er høyst usannsynlig at Russland vil nå sine mål. Russlands bakkestyrker vil neppe gjøre betydelige operasjonelle fremskritt i løpet av de neste månedene, skriver det britiske forsvaret på Twitter.

Eksplosjoner på Krim



Tidlig mandag ble det meldt om flere eksplosjoner på den russisk-okkuperte Krim-halvøya. Ifølge CNN hevdes eksplosjonene å ha rammet russiske militærbrakker.

Ifølge CNN skal det ha blitt hørt flere eksplosjoner i Sevastopol, hovedkvarteret for den russiske Svartehavsflåten, og ved russiske militærbrakker i landsbyen Sovietske.

Eksplosjonene, som ikke er bekreftet fra uavhengig hold, skal også ha rammet byene Hvardiiske, Dzjankoj og Nyzhniohirskyi på Krim. Ukraina har ikke kommentert meldingene om eksplosjoner, skriver NTB.

Tankesmia Institute for the Study of War (ISW) skriver at en ukrainsk gruppe hevder å ha satt fyr på militærbrakkene i Sovietske. Den britiske avisen The Guardian melder også om angrep på Krim-halvøya, blant annet ved byene Sevastopol og Simferopol.

I løpet av helgen har Ukraina angrepet mål i Donetsk-regionen, samt i byen Melitopol i Zaporizjzja, som har vært under russisk kontroll siden begynnelsen av mars.