Ennå snøvær – Norwegian ber London-reisende følge med

Det er ventet at de neste dagene vil bli kalde i deler av Storbritannia. Her fra kanalene i Little Venice i London søndag.

NTB

Ti Norwegian-avganger fra London ble søndag rammet av stengt rullebane grunnet snøvær. Selskapet har ikke oversikt over antall passasjerer som er berørt.

Snøvær og tåke i London medførte at rullebanen på Gatwick ble stengt ved 18-tiden lokal tid søndag.

– Det medførte at fem fly til Norge, to til Sverige, to til Danmark og ett til Finland ble kansellert. Disse passasjerene fikk dessverre en ufrivillig overnatting i London, sier presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian til NTB.

Han legger til at dette medførte at Norwegian-fly som allerede var i lufta, måtte snu og enten fly tilbake eller lande andre steder i England. Flere flygninger fra Norge til Gatwick ble i tillegg kansellert, men selskapet har ikke nøyaktig antall eller oversikt over hvor mange passasjerer som er berørt.

– De som ikke hadde tilgang til overnatting, ble innkvartert på hotell. Langt de fleste har fått ny flygning i dag, men noen få må vente til i morgen, sier Hjørnholm.

Mandag morgen er foreløpig ingen fly til og fra Storbritannia kansellert, men Norwegian påpeker at samme vær som søndag er ventet i dag.

– Vi ber alle som skal fly med oss, om å følge med på nettsiden og appen for å sjekke at deres fly er i rute. De som eventuelt blir rammet av kanselleringer, vil bli kontaktet, sier Hjørnholm.